Aralık ayında gidilebilecek yurt içi kaçamak rotaları

Kars

Kapadokya

Aralık ayında Kars çok güzel görünüyor. Soğuk olabilir biraz ama bu gezmeye engel değil. Kars'ta gezilecek hem doğal hem de kültürel yerler var. Bizce Kars'a hayran kalacaksın!

Kapadokya, her mevsim güzel olan yerlerden. Ama kışın bir ayrı güzel oluyor. Kışın Kapadokya'da sessizliği ve sakinliği bulabiliyorsun. Kışı en güzel geçirebileceğin yerlerden biri de Kapadokya.

Gaziantep

Gezmekten çok yemekle vakit geçireceğin bir gezi arıyorsan gitmen gereken yer Gaziantep. Aralık ayı, Antep lezzetlerini tatmanın tam zamanı. Lezzetli yemeklere doymak için Aralık ayında Gaziantep'i gezmeyi deneyebilirsin.

Safranbolu



Safranbolu'da tarihi dokuyla kar birleştiğinde müthiş bir manzara meydana geliyor. Bu manzarayı görmek için bile Safranbolu'ya gitmeye değer. Aralık ayında gidecek yer bulamadıysan Safranbolu'yu düşünebilirsin.

Bursa

Bursa'da Aralık ayında gidebileceğin çok yer var aslında. Eğer kış sporlarına meraklıysan Uludağ tam senlik. Ama daha çok gezmeyi seviyorsan o zaman Cumalıkızık sana uygun olabilir. Bursa'ya gitmişken İskender yemeden dönme tabi!

Ayvalık



Kışın Ayvalık ne alaka diye düşünebilirsin. Ama sessiz bir kaçamak arayanlar için Ayvalık ideal. Bu dönem elbette yaza göre çok daha ucuz olur. Deniz kenarında bir rota arıyorsan Ayvalık'ı düşünebilirsin.

Eskişehir



Eskişehir, her mevsim güzel olan yerlerden. Her yerden kolayca ulaşılabilen Eskişehir'de gezmek de oldukça kolay. Gezilecek kadar yenecek seçenekler de çok.

Konya

Aralık ayını daha manevi bir atmosferde geçirmek istiyorsan Konya'yı düşünebilirsin. Yemek açısından da güçlü illerden biri olan Konya, tarihi ve kültürel açıdan seni tatmin edecek bir rota olacak.

Edirne

Tarihi ve kültürel yönden güçlü şehirlerden biri Edirne. Edirne'yi gezmen için yemekleri de yeter aslında. Hem uygun fiyatlı hem lezzetli bir kış rotası arıyorsan Edirne'yi düşünebilirsin.

Mardin



Büyülü Mardin'i kışın görmek ayrı bir keyif. Normalde çok kalabalık olan Mardin, kışın biraz daha sakinleşiyor elbette. Böyle gezmek çok daha keyifli. Mutfağını anlatmaya gerek bile yok zaten!