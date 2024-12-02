Aralık ayını zor geçirecek 3 burç belli oldu! Dikkat: Bu konularda sınanabilirsiniz!

2024 yılının son ayı olan aralık ayının en şanssız 3 burcu ikizler, başak ve balık burcu olarak açıklandı. Peki, aralık ayının şanssız burçları hangi konulara dikkat etmeli? Haberimizde derledik.

İKİZLER BURCU

Bu ay evlilik hayatın, ortaklıkların ya da davalarla ilgili konularda zorlanabilirsin. Eşin işinle ya da sosyal statünle ilgili baskılarından fazlasıyla bunalabilirsin. Kardeş ya da çocuğunun eğitim hayatıyla ilgili sorunları da bu ay seni yoracak gündemler arasında olabilir.

Bu ay aile içerisinde bir takım zorlanmalar yaşayarak geçirebilirsin. Baba, eş, patron gibi otorite figürleriyle çatışma yaşayabilirsin. Eğer davalık bir durum var ise hayatında bununla ilgili zorlanmalar söz konusu olabilir. Bulunduğun tüm ortamlara çeki düzen vereceğim derken kendi zihnini toparlamakta zorlanacağın bir ay yaşayabilirsin.

BALIK BURCU

Bu ay iş yaşamınla ilgili bir takım zorlanmalar yaşayabilirsin. İş hayatındaki yoğun eril ya da otorite baskılarından bunalabilirsin. Özellikle kardeş ya da çocukların eğitim hayatları seni bu süreçte zorlayabilir. Özellikle geçmişte yapılması gereken ama üzerine durmadığın konuları varsa bu ay bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Eğer eğitim sektöründe çalışan bir kişiysen öğrencilerinle ilgili geçmişte yapmayıp, bugüne ertelediklerin bu ay seni biraz yorabilir.