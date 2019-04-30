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Arama kurtarma ekiplerine çetin eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Afet ve savaş bölgelerinde yardım çalışmaları yürüten İHH’nın arama kurtarma ekiplerine, çetin koşullarda eğitimler veriliyor.

Arama kurtarma ekiplerine çetin eğitim

Afet ve savaş bölgelerinde yardım çalışmaları yürüten İHH’nın arama kurtarma ekiplerine, çetin koşullarda eğitimler veriliyor. Hayata tutunabilmek için ip bağlamaktan çadır kurmaya kadar her inceliğin anlatıldığı gönüllülere, tehlikeli yollarda saatlerce yürütülerek, sarp kayalıklardan ip yardımıyla düzlüğe inmek de öğretiliyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekiplerinin üç gün süren Bölgesel Doğada Arama Kurtarma (DAK) eğitimi Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Köklüce köyündeki Köklüce kanyonunda yapıldı. 7 il, 55 gönüllü ve 10 eğitmenin katıldığı 11. bölge Doğada Arama Kurtarma eğitim programında gönüllülere, doğal hayatta ayakta kalabilmesi için gereken çadır kurmaktan ip bağlamaya kadar her incelik detaylı bir şekilde anlatılıyor.
Eğitimin son bölümünde ise tehlikeli yollarda saatlerce yürüyen ekipler, dik tepe ve yamaçlara tırmanıyor. Ekiplere sarp kayalardan ise halat yardımıyla düzlüğe inme kısmı da uygulamalı olarak gösteriliyor. İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş eğitim çalışması ile ilgili bilgi vererek, "Eğitimlerimizde kendi yazdığımız modülü uyguluyoruz. Bu eğitimleri de kendi yetiştirdiğimiz eğitmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız eğitimlerin ileri seviyeleri de olacak. Eğitim programı kapsamında Türkiye’yi altı bölgeye ayırdık. Şu ana kadar eğitimlerimizi 3 bölgede gerçekleştirdik. Profesyonelleşme açısından çok önemsiyoruz bu eğitimleri. İHH Arama Kurtarma olarak 27 ilde yapılanması olan 15 ilde de operasyona çıkan ekipler seviyesine geldik. İnşallah bu eğitimlerimizi yaygınlaştırarak daha profesyonel, daha operasyonel daha aktif ekipler haline gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Eğitime katılan gönüller ise hayli meşakkatli geçen eğitimler sonrasında afet yada savaş bölgelerinde çalışma yürütebilecek hale geldiklerini kaydetti.

Arama kurtarma ekiplerine çetin eğitim

Arama kurtarma ekiplerine çetin eğitim

Arama kurtarma ekiplerine çetin eğitim

Arama kurtarma ekiplerine çetin eğitim

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