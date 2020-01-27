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  4. Aramada yakalanan kaçak içkilere ‘soda’ diyerek kurtulmak istedi

Aramada yakalanan kaçak içkilere ‘soda’ diyerek kurtulmak istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Denizli’de kaçak alkol teslimatı yapmak için yol kenarında beklerken polis tarafından fark edilen bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 169 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Denizli’de kaçak alkol teslimatı yapmak için yol kenarında beklerken polis tarafından fark edilen bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 169 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Şahsın yakalanmamak için polise kaçak içkilerin soda olduğunu söylediği öğrenildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak üzerinde meydana geldi. Çevrede devriye gezen polis ekipleri yol kenarında duran 20 DL 949 plakalı otomobil içerisinde bir şahsın olduğu otomobilden şüphelenerek, araçta arama yaptı. Aramada çok sayıda şişe bulan ekipler şahsın ‘soda o içki değil’ demesi ve bunda ısrar etmesi üzerine bölgeye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekipleri istedi. Olay yerine gelen KOM ekipleri şişeler ile birlikte ismi M.İ. olan şahsı gözaltına aldı. Ardından şişeleri emniyete götürerek inceleyen ekipler şişelerdeki sıvıların alkol olduğunu tespit etti. Şahsın evine de baskın düzenleyen ekipler toplamda 169 şişe kaçak alkol ile 41 litre alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ suçundan işlem yapıldı.

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