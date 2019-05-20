HABER

Aranan 3 kişi rutin kontrolde yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Ordu’da kumar-tombala oynatılabilecek yerlerin rutin denetim ve kontrolü yapıldığı sırada çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakayı ele verdi.Ordu İl Jandarma Komutanlığınca gece saat 22.00-01.00 saatleri arasında kumar-tombala oynatılabilecek yerlerin denetimi, kontrolü yapıldı.

Aranan 3 kişi rutin kontrolde yakayı ele verdi

Ordu’da kumar-tombala oynatılabilecek yerlerin rutin denetim ve kontrolü yapıldığı sırada çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakayı ele verdi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca gece saat 22.00-01.00 saatleri arasında kumar-tombala oynatılabilecek yerlerin denetimi, kontrolü yapıldı. Uygulama neticesinde bin bin 221 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanırken 127 iş yerinin kontrolü yapıldı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadele ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlere aralıksız devam edileceği açıklandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklamaOrdu’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Kapalı olmasına sinirlendiği camiyi yakmaya çalıştıKapalı olmasına sinirlendiği camiyi yakmaya çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.