Aranan 3 kişi rutin kontrolde yakayı ele verdi

Ordu’da kumar-tombala oynatılabilecek yerlerin rutin denetim ve kontrolü yapıldığı sırada çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakayı ele verdi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca gece saat 22.00-01.00 saatleri arasında kumar-tombala oynatılabilecek yerlerin denetimi, kontrolü yapıldı. Uygulama neticesinde bin bin 221 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanırken 127 iş yerinin kontrolü yapıldı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadele ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlere aralıksız devam edileceği açıklandı.
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