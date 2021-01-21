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Aranan altın hırsızı tutuklandı

21.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Aranan altın hırsızı tutuklandı

Malatya’da, hırsızlık suçundan araması olan bir şahıs eve girerek çeşitli altın ziynet eşyaları çalmasından sonra yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi’nde E.A., polise evdeki altınlarının çalındığını bildirip şikayette bulundu.

Malatya’da, hırsızlık suçundan araması olan bir şahıs eve girerek çeşitli altın ziynet eşyaları çalmasından sonra yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi’nde E.A., polise evdeki altınlarının çalındığını bildirip şikayette bulundu. Bir metrelik gerdanlık altın zincir, 1 adet zincirli tuğra, 1 adet yarım altın, 1 adet gram altın, 1 çift küpe, 25’er gramlık iki adet bileziğin çalınması olayının şüphelisinin H.E. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. H.E çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca şüpheliden temin edilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Ayrıca şüpheli H.E.’nin Malatya 11. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranması olduğu da öğrenildi.

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