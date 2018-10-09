Aranan şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de düzenlenen operasyonda, çok sayıda suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranması bulunan kişilerin ilçedeki bir evde saklandığı ihbarı üzerine, söz konusu adrese 7 Ekim'de düzenlediği baskında G.B. ve Y.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden G.B'nin "kasten öldürme" suçundan arandığı, Y.B'nin ise "silahlı tehdit", "yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 11 arama kararı bulunduğu öğrenildi.
Adreste yapılan aramada, üzerinde "polis" yazan yelek, hafif balistik çelik yelek, 58 fişek, 2 sahte kimlik, 2 tabanca şarjörü, uzun namlulu silah dipçiği, 2 şarjör kılıfı, askeri kamuflaj içinde komando bıçağı, 2 tabanca kutusu, uzun namlulu silah fişeği, sustalı bıçak ve 4 astsubay apoleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin 2005 yılında Etiler'deki bir otomobil galerisinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştıkları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü
Protesto nedeniyle görevden alınan MHP'li başkan: Biz slogan attık Meral Akşener ortalığı yırttı
Doğu Anadolu'da facia! 400 kişi böyle yandı
Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!
Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
'Terör örgütü özerklik ilan edecek' iddiası!
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum