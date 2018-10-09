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Aranan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Bakırköy'de düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de düzenlenen operasyonda, çok sayıda suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranması bulunan kişilerin ilçedeki bir evde saklandığı ihbarı üzerine, söz konusu adrese 7 Ekim'de düzenlediği baskında G.B. ve Y.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden G.B'nin "kasten öldürme" suçundan arandığı, Y.B'nin ise "silahlı tehdit", "yaralama", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 11 arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Adreste yapılan aramada, üzerinde "polis" yazan yelek, hafif balistik çelik yelek, 58 fişek, 2 sahte kimlik, 2 tabanca şarjörü, uzun namlulu silah dipçiği, 2 şarjör kılıfı, askeri kamuflaj içinde komando bıçağı, 2 tabanca kutusu, uzun namlulu silah fişeği, sustalı bıçak ve 4 astsubay apoleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 2005 yılında Etiler'deki bir otomobil galerisinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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aranan şahıslar Bakırköy Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü

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