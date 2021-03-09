HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı

Aranması bulunan 14 şüpheli yakalandı

09.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 14 zanlı yakalandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 14 zanlı yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 13’ü tutuklandı.
Salihli’de polis ekiplerinin çeşitli suçlardan aramam kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 14 kişi yakalandı. Hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu madde gibi suçlarından yakalanan 14 şüpheliden, 13’ü tutuklandı.
Asayiş büro ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada yakalanan T.B., A.K., C.K., O.G., K.S., C.İ., S.S., M.T., H.H.A., F.Y., Ö.Y., A.G. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan aranması bulunan A.A. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Hayvanat bahçesinde korkunç olay!Hayvanat bahçesinde korkunç olay!
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Aksaray'da flaş karar: Yasak kalktı, marketlerde indirim 7 güne yayıldı

Yasak kararı kalktı: İndirimler 7 güne yayıldı

Çekmeköy'de iki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

MHP’den ‘İbrahim Zarap’ ve ‘Aytu Ç.’ açıklaması: Suç kişiseldir ve sahibini bağlar

MHP’den ‘İbrahim Zarap’ ve ‘Aytu Ç.’ açıklaması

Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

Seçil Arslan kimdir?

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları

'Çok yüksek riskli' Sinop'ta yeni kararlar peş peşe geldi: Okullardan çıkış yasak

Vakalar artınca alarm verildi: 24 saat yapılacak, çıkışlar yasak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.