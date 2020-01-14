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  4. Arap basını: General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Arap basını: General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

14.01.2020 07:31 | Son Güncelleme

Arap yayın organları, General Hafter'in Libya'da ateşkes sağlanmasına yönelik Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda hazırlanan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu. Al Arabiya, Hafter'in anlaşmanın Türk askerinin çekilmesini ve anlaşmaların iptalini içermemesine tepki gösterdiğini öne sürdü.

Arap basını: General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Arap yayın organları, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Rusya'da dün yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadığını ve Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalının muhabiri, Hafter'in geceyarısını biraz geçe ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını söyledi.

Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren Libya Haber Ajansı (LANA) geçtiği haberde, Hafter'in "ateşkes ve Trablus'a taarruz eden askerlerin geri çekilmesine yönelik anlaşmayı" imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.

Al Arabiya kanalı ve sahibi olduğu Al Hadas gazetesi websitesinde yer verdiği haberde, Hafter'in ateşkes anlaşmasını Türkiye'nin Libya'daki askerlerini geri çekmesine ve Türkiye ile Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdiğini öne sürdü.

Twitter'da bazı kullanıcılar, uçak radar takip programlarından elde ettikleri verilere göre, Hafter'i taşıyan uçağın Moskova'dan ayrılarak, Yunanistan hava sahası üzerinden güney-güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini yazdı.

https://twitter.com/YorukIsik/status/1216904386997366784

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili dün Moskova'da Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı.

Taraflar bir araya gelmeyi kabul etmezken, yürütülen müzakereler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkesi yazılı hale getiren bir anlaşma taslağı hazırlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarraj'ın ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzaladığını, Hafter tarafının ise bugün sabaha kadar süre istediğini açıklamıştı.

LIBYA

Hafter güçleri: Zafere ulaşmaya hazır ve kararlıyız

Hafter'in Moskova'dan ayrıldığı yönündeki haberlerin çıktığı saatlerde kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu da websitesinden bir açıklama yaptı.

Libya Ulusal Ordusu, Trablus'a yönelik taarruzu sürdüreceklerini ve zafere ulaşmak için "hazır ve kararlı olduklarını" söyledi.

Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen sosyal medya hesapları da bugün Bingazi'de Hafter'e destek eylemlerinin yapılması çağrısı yaptı.

Al Jazeera Arabic kanalı da, Ulusal Mutabakat Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyine yönelik saldırılara başladığını ve ateşkesin bozulma riskinin bulunduğunu belirtti.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den asker desteği istedi. Türkiye de Libya'ya asker göndermeye başladı.

Hafter'e bağlı güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği öne sürülüyor.

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