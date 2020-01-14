Arap basını: General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Twitter'da bazı kullanıcılar, uçak radar takip programlarından elde ettikleri verilere göre, Hafter'i taşıyan uçağın Moskova'dan ayrılarak, Yunanistan hava sahası üzerinden güney-güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini yazdı.

Al Arabiya kanalı ve sahibi olduğu Al Hadas gazetesi websitesinde yer verdiği haberde, Hafter'in ateşkes anlaşmasını Türkiye'nin Libya'daki askerlerini geri çekmesine ve Türkiye ile Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdiğini öne sürdü.

Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren Libya Haber Ajansı (LANA) geçtiği haberde, Hafter'in "ateşkes ve Trablus'a taarruz eden askerlerin geri çekilmesine yönelik anlaşmayı" imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.

Arap yayın organları, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Rusya'da dün yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadığını ve Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.

https://twitter.com/YorukIsik/status/1216904386997366784

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili dün Moskova'da Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı.

Taraflar bir araya gelmeyi kabul etmezken, yürütülen müzakereler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkesi yazılı hale getiren bir anlaşma taslağı hazırlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarraj'ın ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzaladığını, Hafter tarafının ise bugün sabaha kadar süre istediğini açıklamıştı.

Hafter güçleri: Zafere ulaşmaya hazır ve kararlıyız

Hafter'in Moskova'dan ayrıldığı yönündeki haberlerin çıktığı saatlerde kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu da websitesinden bir açıklama yaptı.

Libya Ulusal Ordusu, Trablus'a yönelik taarruzu sürdüreceklerini ve zafere ulaşmak için "hazır ve kararlı olduklarını" söyledi.

Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen sosyal medya hesapları da bugün Bingazi'de Hafter'e destek eylemlerinin yapılması çağrısı yaptı.