Arap Birliği Zirvesinde bölgesel meseleler ele alındı

Bugün Arap Birliği Liderlerin Tunus’ta başlayan 30. zirvesinde Arap ülke liderleri Filistin, Suriye, Yemen ve Libya’nın durumunu görüştü.

Suudi Arabistan Kralı Selman zirvede yaptığı konuşmada Trump’ın Golan tepelerinin İsrail’in egemenlik alanında olması açıklamasını reddederek: "Suriye’nin Golan tepeleri üzerindeki egemenlik hakkının tartışılmasını kategorik olarak reddediyoruz. Suriye’nin güvenliği ve egemenliğini garanti eden siyasi bir çözüme ulaştırılması ve yabancı müdahelesinin önlenmesini vurgulamak istiyoruz” dedi.

Kral Selman Filistin konusunda ise “Filistinlilerinin meşru haklarına kavuşması, Başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması Kraliyetin en çok önem verdiği meseleler arasında olacaktır” dedi.

Kral Selman, BM’nin Yemen meselesine siyasi bir çözüm çalışmalarını desteklediklerini belirterek, Uluslararası topluma, Husilerin Yemen halkının acı çekmesine yol açtığı saldırılarını durdurması için baskı yapması çağrısında bulundu. Kral Selman Yemen halkının acılarını dindirmek için insani yardım programlarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kral Selman İran konusunda ise şöyle konuştu: “İran rejimi uluslararası kuruluşlar ve prensipleri ağır bir şekilde ihlal ediyor. Uluslararası toplumun İran’ın bölgede ve dünyadaki terörizmi desteklemesini durdurma sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor” dedi.

Kral Selman Suudi Arabistan Krallığının Libya’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ülkenin istikrara kavuşması konusunda BM’nin çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterich: “Filistin devleti kurulmalı”

Tunus’daki Arap Birliği Zirvesinde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterich, Filistin ve İsrail arasında çözüm için başkentleri Kudüs olan iki devletli bir çözüm gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterich Suriye konusunda şunları söyledi: "Suriye’de büyük bir insani kriz var. Suriye’nin birliğine ve Golan tepeleri dahil toprak bütünlüğüne önem veriyoruz”

Guterres, Cezayir’deki hükümetin demokratik devri konusunda "Halkın menfaati için Cezayir’de hükümetin demokratik bir şekilde devredilmesi çağrısı yapıyoruz” dedi.

Guterich BM’nin Stockholm anlaşmasıyla Yemen halkının problemlerini çözmeye çalıştığını belirterek insani yardımın önemine vurgu yaptı.

Guterich, Birleşmiş Milletler Konferansının çağrılmasının Libya’da çözüme giden olumlu bir gösterge olduğunu belirterek, bölgenin barış ve istikrarı için Arap Dünyasında Birliğin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Katar Emiri Zirveyi terk etti

Tunus basını Katar Emiri Prens Tamim bin Hamad’ın Arap Birliği Zirvesi’ndeki konuşmasını yapmadan ülkeden ayrıldığını açıkladı. Tunus Radyosu Mozayik’e göre Prens Tamim bin Hamad ‘ın Arap Birliği Genel Sekreteri Tunus Cumburbaşkanı Béji Caid Sibsi’nin konuşmasını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldığını bildirdi.

