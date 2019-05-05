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Arap Birliğinden uluslararası camiaya "İsrail'i durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 06:33 | Son Güncelleme

Arap Birliği, uluslararası camiadan Filistin halkına himaye sağlamasını ve Gazze'ye saldırılarını durdurma konusunda İsrail'i zorlamasını istedi

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği) ve dünyadaki insan hakları kuruluşlarına Filistin halkının himaye altına alınması çağrısı yaptı.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM, Orta Doğu Dörtlüsü ve dünyadaki insan hakları komisyonlarına yapılan çağrıda, Filistin halkına himaye sağlanması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlanması istendi.

Açıklamada, Filistin halkına himaye konusunda gerekli mesuliyetin alınması çağrısında da bulunuldu.

BM Genel Kurulu Kasım 2018'de işgal altındaki Filistin halkına uluslararası bir himaye sağlanması yönünde karar almıştı. Alınan uluslararası karar ABD'nin büyük desteğine sahip İsrail'in kabul etmemesi sebebiyle henüz uygulama imkanı bulamadı.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap ülkelerinin en yüksek siyasi kuruluşu Arap Birliğinin bölgedeki sorunların çözümüne ilişkin bu ve benzeri açıklamalarının çoğunlukla dünyada herhangi bir karşılık bulmaktan uzak olduğu gözleniyor.

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları başlamıştı.

Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükselmişti. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Gazze Şeridi İsrail saldırısı

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