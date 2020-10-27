Arap halklarının büyük çoğunluğu Trump'a da Biden'a da güvenmiyor

Bölgedeki Arap halkları arasında yapılan bir ankete göre, ABD başkanlık seçimlerindeki her iki adayın da Kuzey Afrika ve Ortadoğu için iyi olmayacağına inanılıyor.

Araştırma şirketi YouGov ve Suudiler'in sahibi olduğu Arab News gazetesinin ortaklaşa yaptığı ankete katılanların yarısı böyle düşünüyor.

Yüzde 40'lık bir kesim, Joe Biden'in bölge için daha iyi olacağı kanısındayken, sadece yüzde 12'lik bir kesim Başkan Donald Trump'ı tercih ediyor.

Anket, geçen ay 18 ülkede "Araplar Ne İstiyor?" başlığıyla internet üzerinden yapıldı.

3 binden fazla kişinin katıldığı ankette, Biden da Trump da gözde adaylar olamadı.

Ancak Başkan Trump'ın Aralık 2017'de İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle gördüğü tepki sebebiyle, Biden biraz daha iyi bir seçenek olarak görülüyor. Ankete katılanların yüzde 89'u Trump'ın bu kararına karşı.

Ancak Trump, çoğunluğun İran'a karşı takındığı sert tutumu onayladığı Irak ve Yemen'de biraz daha öne çıkıyor.

Anekete katılan Iraklıların yüzde 57'si, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi suikastle öldürmesini onayladıklarını söylüyor. Suriyelilerin yüzde 57'si ise buna karşı.