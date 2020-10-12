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  4. Arap Kebabı nasıl yapılır? Arap Kebabı tarifi nedir? Arap Kebabı malzemeleri nelerdir? Arap Kebabı hangi yörenin yemeği? İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...

Arap Kebabı nasıl yapılır? Arap Kebabı tarifi nedir? Arap Kebabı malzemeleri nelerdir? Arap Kebabı hangi yörenin yemeği? İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Onur Büyüktopçu’nın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan 551. bölümünde gelinler Arap Kebabı yemeğini yaptı. Haftanın ilk gününde çeyrek altın almak için rekabet eden gelinler Arap Kebabı yemeği tarifi dikkatleri çekti.

Arap Kebabı nasıl yapılır? Arap Kebabı tarifi nedir? Arap Kebabı malzemeleri nelerdir? Arap Kebabı hangi yörenin yemeği? İşte Gelinim Mutfakta Arap Kebabı tarifi...

Arap Kebabı yemeği nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta seyircileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri Arap Kebabı tarifi ile ilgili araştırmalarını çoğlattı. Peki Arap Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Arap Kebabı nerenin yemeği? İşte merak edilen ayrıntılar...

ARAP KEBABI YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Hatay bölgesinde oldukça sık yapılan Arap Kebabı tadına doyum olmaz lezzetiyle yiyenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. Genellikle patates yemeklerinin yanında servis edilen bu geleneksel lezzet bilinen kebap türlerinden farklı bir görüntüye sahiptir. Üstelik bol baharatı, domates ve biberin uyumlu lezzetiyle Arap Kebabı en dikkat çekici yemeklerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. İşte Hatay Arap Kebabı yemeği yapılışı ile ilgili detaylar...

ARAP KEBABI MALZEMELERİ

  • 200 gr. dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • 3-4 adet acı sivri biber
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

ARAP KEBABI NASIL YAPILIR?

Kıyma terayağı ile birlikte tavaya konulur. Kavrulan kıymaya küp küp doğranan soğan, karabiber ve tuz eklenir. Kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edilir. Biber salçası, ince kıyılmış yeşil biber, doğranmış domates ve 1 su bardağı su eklenerek kısık ateşte 20 dakika pişmeye bırakılır. Arap Kebabı biraz dinlendikten sonra servis için hazırlanır.

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