Arap koalisyonu Husilere ait mühimmat depolarını hedef aldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin mühimmat deposu olarak kullandığı mağaraların vurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Sana'da insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeleri saklamak için kullandığı mağaralara askeri operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Maliki, operasyonun Husi milislerin Suudi Arabistan'ın Necran vilayeti yakınında Yemen ordusuna ait bir kampa roketli saldırı düzenlemesinin ardından yapıldığına dikkati çekti.

Operasyonun uluslararası hukuka uygun icra edildiğini ve Husi milislerin saldırılarının önlenmesinin amaçlandığını aktaran Maliki, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunda bugün yayımlanan haberde, Suudi Arabistan sınırında Yemen ordusuna ait bir eğitim kampının katyuşa füzeleriyle hedef alındığı belirtilmişti.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.