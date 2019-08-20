HABER

Arap koalisyonu Husilere ait mühimmat depolarını hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin balistik füze ve İHA deposu olarak kullandığı mağaralara operasyon düzenledi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin mühimmat deposu olarak kullandığı mağaraların vurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Sana'da insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeleri saklamak için kullandığı mağaralara askeri operasyon düzenlediklerini ifade etti.

Maliki, operasyonun Husi milislerin Suudi Arabistan'ın Necran vilayeti yakınında Yemen ordusuna ait bir kampa roketli saldırı düzenlemesinin ardından yapıldığına dikkati çekti.

Operasyonun uluslararası hukuka uygun icra edildiğini ve Husi milislerin saldırılarının önlenmesinin amaçlandığını aktaran Maliki, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunda bugün yayımlanan haberde, Suudi Arabistan sınırında Yemen ordusuna ait bir eğitim kampının katyuşa füzeleriyle hedef alındığı belirtilmişti.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
Kornişon üretimindeki artış Sındırgılı çiftçiyi sevindirdiKornişon üretimindeki artış Sındırgılı çiftçiyi sevindirdi
CHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktıCHP Ereğli İlçe başkanlığında kongre iptal edildi, tartışma çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap koalisyonu Husiler Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.