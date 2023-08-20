Arap turistler yola çıktı! Türkiye'den ayrılıyorlar: Sayı beklentinin altında kaldı

Tatillerini Türkiye'de geçirirken yerli esnafın yüzünü güldürüp piyasayı hareketlendirseler de Arap turist sayısı bu yıl mayıs-haziran döneminde turizmcilerin beklentisinin altında kaldı. Ülkelerinde okulların başlaması nedeniyle Arap turistler Türkiye'den ayrılmaya başladı.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK

Trabzon Havalimanı bu yılın Temmuz ve Ağustos ayı itibariyle iç ve dış hatlarda önemli yoğunluk yaşarken, son günlerde bu yoğunluk Arap turistlerin yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle ülkelerine dönüşe geçmeleri ile daha da arttı.

Trabzon Havalimanı’na tarifeli seferlerin yanı sıra 10 ülkeden charter seferler yapılırken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan direkt seferlerin yanı sıra Hollanda, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerinden de Trabzon’a direkt uçuşlar gerçekleştiriliyor.

ORTA DOĞU'DA OKUL SEZONU

Trabzon’daki turizm sezonunun seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Ortadoğu’daki okul sezonunun açılması ile Arap turistlerin ülkelerine dönmeye başladığını söyledi.

TURİST SAYISI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Tuna "Bu sezon Mayıs-Haziran aylarında turist sayısı beklediğimiz seviyede olmadı. Temmuz ayı itibariyle bir hareketlenme oldu. Geçtiğimiz seneye göre baktığımızda yüzde 20-30 oranında bir artış söz konusu. Fakat geldiğimiz noktada özellikle Ağustos’un 20’si itibarıyla Ortadoğu’da okulların açılmasıyla beraber günlük 35 olan dış hat uçuşları 26-27’ye kadar düştü. Yani bakıldığı zaman ortalama yüzde 20 oranında bir düşüş söz konusu. Bunu sayıyı eylül sonu itibarıyla da yüzde 40 olarak öngörüyoruz. Bu yaz ortalama 1 milyon 500 bin bandında yerli ve yabancı turist Trabzon’a geldi. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Dubai olmak üzere Avrupa ülkelerinden de Almanya’dan ve Fransa’dan yoğun bir ziyaret oldu" dedi.

(İHA)

