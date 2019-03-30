HABER

Arap ülkelerinden "Filistin için Arap finansal güvenlik ağının" etkinleştirilmesi anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 01:34 | Son Güncelleme

Arap Birliği Zirvesi Sözcüsü, Arap ülkeleri arasında Filistin için "Arap finansal güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesi amacıyla bir anlaşma olduğunu açıkladı

TUNUS (AA) - Arap Birliği Zirvesi Sözcüsü, Arap ülkeleri arasında Filistin için "Arap finansal güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesi amacıyla bir anlaşma olduğunu açıkladı.

Tunus'ta bu hafta sonu gerçekleşecek Arap Birliği Zirvesi'nin Sözcüsü Mahmud el-Hümeyri, başkentte düzenlediği basın toplantısında, Arap ülkeleri arasında Filistin için aylık 100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesi amacıyla bir anlaşma olduğunu söyledi.

Hümeyri, Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Filistin meselesinin, önemli bir madde olarak yerini alacağını, iki devletli çözüm ve barış seçeceğinin de vurgulanacağını dile getirdi.

Sığınmacılar meselesine de değinen Hümeyri, sığınmacılara yönelik Arap ülkelerinden bağışlar şeklinde mali desteğin olacağını belirtti.

Hümeyri, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki üyeliğinin tekrar aktif hale getirilmesine ilişkin ise bu konuda Arap ülkeleri arasında uzlaşının olmadığını ancak Suriye'de siyasi çözümün hızlandırılması için çalışıldığını dile getirdi.

Hümeyri ayrıca Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin de dün basına kapalı bir toplantı yaparak, "Libya krizinin çözümsüz kalmasının, bölge ülkelerine ve Arap güvenliğine tehdit oluşturacağı" yönünde Arap Birliği'nin mesaj vermesi gerektiğini vurguladığını hatırlattı.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de İsrail'in ödenek kesintisinin ardından Arap Birliğine 100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını bildirmişti.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Arap ülkelerinden "Filistin için Arap finansal güvenlik ağının" etkinleştirilmesi anlaşması

- Arap Birliği Zirvesi Sözcüsü, Arap ülkeleri arasında Filistin için "Arap finansal güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesi amacıyla bir anlaşma olduğunu açıkladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Tunus

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

Mansur Yavaş'tan canlı yayında oy çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cansız bedeni bulunan Zeynep'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette dikkat çeken detay

Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındı

Mine Koraş gözaltına alındı!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.