HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arapapıştı Kanyonu'na gelenler o manzara karşısında şoke oldu

Arapapıştı Kanyonu'na gelenler o manzara karşısında şoke oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 10:40 | Son Güncelleme

Denizli'de doğa harikası İnceğiz Kanyonu'nda akan Akçay, sıcaklıklar nedeniyle kurudu. Arapapıştı ismi ile tanına kanyona gelenler Akçay'ın kuruduğunu görünce üzülmeden edemedi. Doğal güzelliği görmek için gelen turistler, Kemer Barajı'na akan Büyük Menderes Nehrinin kollarından biri olan Akçay'ı üzücü halini fotoğraflayarak bölgeden ayrıldı.

Arapapıştı Kanyonu'na gelenler o manzara karşısında şoke oldu

Akçay'ın sularının ulaştığı Kemer Barajı'ndaki su seviyesi de düştü.

İlçe sakinleri, yaz mevsiminin sıcak geçtiği yıllarda suların çekildiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Ziyaretçiler, su olmasa da eşsiz manzarayı fotoğraflamaktan geri durmadı.

20200914_2_44337715_58109137_Web

"SU OLMAMASINA RAĞMEN AYRI BİR GÜZELLİĞİ VAR"

İlçeden ailesiyle gezmeye gelen Resul Dalar, bölgede sular çekilmeden önce harika bir manzaranın olduğunu belirterek, "Maalesef su yok. Daha önce de gelmiştik ve suyunda etkisiyle çok güzel manzara vardı. Ancak su olmamasına rağmen yine de ayrı bir güzelliği var. Mutlaka görülmesi gereken bir yer." dedi.

20200914_2_44337715_58109138_Web

Aydın'dan gelen Hatice Dal ise "Kanyonun kuruduğunu görünce çok üzüldüm. Çok güzel bir yer burası. Yolun uzun ve zorlu olmasına rağmen dördüncü gelişim." ifadelerini kullandı.

20200914_2_44337715_58109139_Web

Ankara'dan gelen Erdoğan Aşkan kanyonun ismini çok duymasına rağmen ilk kez geldiğini ifade ederek, "Buranın çok güzel bir yer olduğundan bahsetmişlerdi. Görmeye geldik. Sular olduğunda ne kadar efsane bir yer olduğunu tahmin bile edemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Sokak sanatçısı çalmaya başlayınca...Sokak sanatçısı çalmaya başlayınca...
Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı!Son dakika MEB, YLSY duyurusu yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
İlginizi Çekebilir
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak sanatçılarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Pes' dedirten görüntüler! İzlemek için her şeyi hiçe saydılar
Sokak sanatçısı çalmaya başlayınca... Ne maske, ne mesafe önemsendi!
Sokak sanatçısı çalmaya başlayınca...
İkinci el telefon koronavirüsü unutturdu!
İkinci el telefon koronavirüsü unutturdu!
Bahşiş için canlarını hiçe saydılar!
Bahşiş için arabanın önüne atladılar
Ev sahibi çilingire izin vermedi! Balkonda 5 gün boyunca mahsur kaldı
Ev sahibi çilingire izin vermedi! 5 gün boyunca balkonda kaldı
'Eşim temizlik hastası' diyerek boşanma davası açtı
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.