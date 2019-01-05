HABER

Arapça Münazara Şampiyonasında Türk öğrencilerin başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:33 | Son Güncelleme

Yalova Üniversitesi öğrencileri, Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonasında ikinci oldu

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Katar Münazara Merkezince düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonasında finale kalan Yalova Üniversitesi öğrencileri Halid Ekmen, Mansur Peker, Sena Osmanoğlu ve Merve Nur Gündüz ikinci oldu.

Avrupa’nın 18 ülkesinden 22 üniversitenin katıldığı şampiyonada, Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi de yarıştı.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, iki gün süren münazara yarışması sonucunda finale kaldı. Finalde Almanya’dan yarışmaya katılan öğrencilerle yarışan Yalova Üniversitesi öğrencileri Halid Ekmen, Mansur Peker, Sena Osmanoğlu ve Merve Nur Gündüz yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin daha önce herhangi bir münazaraya katılmadıklarını ve buna rağmen iyi bir yarışma çıkartarak finale kadar geldiklerini söyledi.

Coşkun, finalde karşılaştıkları Almanya’dan katılan takımın öğrencilerinin tamamının Arap asıllı olduğunu vurgulayarak "Bizim öğrencilerimiz arasında Arap kökenli öğrenci bulunmuyordu, buna rağmen başa baş bir mücadele yürüttüler ve ikinci oldular, kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Katar tarafından Avrupalı üniversiteler arasında düzenlenen yarışmanın ilk defa gerçekleştirildiğini kaydeden Coşkun, "Avrupa’da düzenlenen yarışmada Türkiye’nin iştirak etmesi gerekiyordu. Bu nedenle biz de katıldık ve çok şükür ülkemizi de layığıyla temsil ettik." dedi.

Coşkun, bu yarışmada ikincilik elde eden öğrencilerinin mart ayında Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenecek Uluslararası Arapça Münazara yarışmasına katılacığını ve orada birinci olmak istediklerini sözlerine ekledi.

PARTNERYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılarYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da iki fabrika açtıCumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da iki fabrika açtı
Bursa'da sondaj kuyusunda dehşet: 2 ölü, 4 yaralıBursa'da sondaj kuyusunda dehşet: 2 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullkadir Coşkun Arapça Münazara Şampiyonasında Türk öğrencilerin başarısı Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara şampiyonası Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yalova Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da sondaj faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Sondaj faciası: 2 işçi yaşamını yitirdi

'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

Ukrayna'da öldürülen 2 Türk öğrencinin katil zanlısı İstanbul'da mezarlıkta yakalandı

Hüsnü Can Ç. Kurtköy'de yakalandı

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: Yaralılar var

Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.