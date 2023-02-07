Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ilin etkilendiği depreme destek olmak isteyen vatandaşlar Aras, PTT, Yurtiçi kargo deprem yardımı nasıl gönderilir? Bugün kargolar çalışıyor mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

PTT KARGO DEPREM YARDIMI NASIL YAPILIR?

PTT kargo; elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini Deprem bölgesine göndermek isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderim yapabileceklerini açıkladı.

YURTİÇİ KARGO DEPREM YARDIMI

Yurtiçi kargo deprem yardımı kampanyası başlattığını duyurdu. Kargo tarafından yapılan açıklama şöyle;

Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz.

Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi 'Söz Verdiğimiz Gibi' en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

Deprem bölgesine göndermek istediğiniz ürünleri dilediğiniz Yurtiçi Kargo birimine getirebilirsiniz. Yardım amacıyla göndereceğiniz ürünlerin sıfır/kullanılmamış olması gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Kabul edilen ürünler:

-Eldiven

-Mont

-Bot

-Bere

-Temizlik ve Hijyen Malzemeleri

-Battaniye

-Powerbank

-Konserve Gıda

-Çocuk Bezi

-Çocuk Maması

-Çocuklar için Mont ve Kışlık Giysi

ARAS KARGO DEPREM YARDIMI

Aras Kargo'da deprem yardmı kampanyası başlattı. Aras Kargo tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

Aras Kargo olarak, AFAD ile koordineli şekilde, ihtiyaçları karşılamak üzere deprem bölgesine gönderilecek ihtiyaç listesindeki yardım malzemelerini ücretsiz olarak taşıyoruz.

Şubelerimize geldiğinizde yardıma ihtiyacı olan şehirler listesinde yer alan illerimizden yardım iletmek istediğiniz şehri seçip gönderiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

AFAD yardım listesinde bulunan ürünlerin gönderimi gerçekleştirilecektir. Gönderilen her ürünün yeni olması önemlidir.

