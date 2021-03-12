Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek

Bir araştırmaya göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor.

Dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon ikiz doğuyor. Bu, her 42 çocuktan birinin ikiz olarak doğduğu anlamına geliyor.

Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi teknikler, ikiz doğum oranını 1980'lerden bu yana üçte bir oranında arttırdı.

'Human Reproduction' dergisinde yayımlanan küresel bir araştırmaya göre, ikiz doğumların sayısı hiç olmadığı kadar yüksek ve bu sonuca dünyanın tüm bölgelerinden karşılaştırmalarla varıldı.

Araştırmacılar, 165 ülkeden 2010-2015 arası ikiz doğum oranları hakkında bilgi topladılar ve bunları 1980 ile 1985 arasındaki oranlarla karşılaştırdılar.

Her 1000 doğumdaki ikizlerin oranı şu anda en yüksek Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülüyor. Dünya çapında ise 1000 doğumda ikiz bebek doğum oranı 9'dan 12'ye çıkmış durumda.

Uzmanlar, Afrika'daki ikiz doğum oranlarının her zaman yüksek olduğunu ve son 30 yılda nüfus artışından dolayı çok fazla değişmemiş olabileceğini kaydediyor.

Afrika ve Asya, şu anda dünyadaki tüm ikiz doğumlarının yaklaşık % 80'ini oluşturuyor.