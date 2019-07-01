HABER

Araştırma Komisyonu, faytonları incelemek için Adalar'a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Çarşamba günü İstanbul Adalar'a giderek faytonlara sürülen atların durumunu inceleyecek - Komisyon Başkanı Mustafa Yel: - "Yaklaşık 1600 at, Büyük Ada, Burgaz Ada, Kınalı Ada ve Heybeli Ada'da yaşıyor. Ne yazık ki bir kısmı iyi koşullarda değil. Sıkıntılar hep dile getiriliyor. Bu çarşamba gidip göreceğiz" - "Komisyon olarak elektrikli faytonların, Adalar'da estetik değerleri koruyarak ve görsel olarak insanlarımızın hoşuna gidecek şekilde dizayn edilerek çalışmasını önereceğiz"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, faytonlara sürülen atların durumunu incelemek üzere 3 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Adalar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AA muhabirine Komisyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yel, komisyonun sadece sokak hayvanları konusunda çalışmadığını belirterek, yaban hayvanları, göçmen kuşlar, faytonları çeken atlar, yunus parklarındaki deniz memelilerinin de aralarında bulunduğu hayvanların haklarının korunmasına yönelik tedbirleri de ele aldıklarını söyledi.

Faytonlara sürülen atlara yönelik incelemelerde bulunacaklarını vurgulayan Yel, şunları kaydetti:

"Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hazırlattığı elektrikli bir fayton türü var. Özellikle Adalar'da kullanılmasını tavsiye edeceğiz. Atların durumu ile ilgili çok büyük eleştiri var. Dünyada bir metrekareye en çok atın İstanbul Adalar'da düştüğünü biliyoruz. Yaklaşık 1600 at, Büyük Ada, Burgaz Ada, Kınalı Ada ve Heybeli Ada'da yaşıyor. Ne yazık ki bir kısmı iyi koşullarda değil. Sıkıntılar hep dile getiriliyor.

Bu çarşamba günü gidip göreceğiz. Komisyon olarak elektrikli faytonların, Adalar'da estetik değerleri koruyarak ve görsel olarak insanlarımızın hoşuna gidecek şekilde dizayn edilerek çalışmasını önereceğiz."

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Atacan'dan 'şeffaflık' vurgusuAK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Atacan'dan 'şeffaflık' vurgusu
Anahtar Kelimeler:
at Burgaz Ada Büyük Ada fayton Kınalı Ada ve Heybeli Ada Komisyon Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
CHP'li Gök'ten flaş 'parlamenter sistem' açıklaması

Ankara'da ses getirecek açıklama: Türkiye'nin en önemli gündemi

Bülent Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya açıklaması

AK Parti'den sert tepki: Haydutça!

DSP'de istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Davutoğlu'ndan 'trol çeteler' eleştirisi

Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler!

Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.