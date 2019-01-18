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Araştırmaya göre kalın kaşları olan kadınlar daha çekici, testosteron seviyeleri yüksek!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.01.2019 14:51 | Son Güncelleme

Bugünlerde kadınlar dayatılan güzellik kalıplarını reddettikleri için vücutlarındaki koltuk altı, bacak ve vajina tüyleriyle oldukça gündemde. Ağdaya karşı çıkan birçok kadın artık tüylerini almamaya başladı. Bu yöntem ne kadar beğeniliyor ya da ilgi görüyor bilinmez ama kadınların gür kaşları erkeklerin dikkatini çekiyor.

Araştırmaya göre kalın kaşları olan kadınlar daha çekici, testosteron seviyeleri yüksek!

Michigan'daki Oakland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, erkekler genellikle kalın, gür kaşları olan kadınları daha çekici buluyor.

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Bilim insanları çekicilik ölçüsünü belirmek için 1000 kişinin yer aldığı testte bir dizi fotoğrafın değerlendirilmesini istedi.

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Tahmin edebileceğiniz gibi, daha kalın, daha yoğun kaşları olan kadınların görüntüleri ince kaşları olanlara tercih edildi.

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Çalışmaya katılan Dr. Justin Mogilski, ''Kalın kaşların yoğunluğu testosteron seviyesinin yüksekliğini işaret ediyor'' diye konuşuyor.

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Toronto Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada da kalın kaşlı kadınların ben merkezli olduğu belirlenmiş. Kalın kaş Cara Delevingne ve Lily Collins gibi bazı ünlülerin de tercihleri arasında. Hollywood'un simgesi Audrey Hepburn de gür kaşlarıyla dikkat çeken kadınlardandı.

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