Arazi kavgasında yaralanan 8 kişiden 1'i öldü

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden durumu ağır olan R.K., (33) bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Diğer 7 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde, kent merkezindeki Beşyol Meydanı'nda meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan iki aile yolda karşılaşınca tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Büyükşehir Belediye Garajı önünde devam eden bıçaklı ve silahlı kavgada, iki aileden 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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