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Arazi yüzünden komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçtiğimiz yıl arazi yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “kasten adam öldürme” iddiasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Pamukçu ile maktul Selahattin Pamukçu’nun yakınları katıldı.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde geçtiğimiz yıl arazi yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “kasten adam öldürme” iddiasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Pamukçu ile maktul Selahattin Pamukçu’nun yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yusuf Pamukçu, maktul Selahattin Pamukçu ile aralarında husumet bulunduğunu belirterek, “Daha önceden aramızda husumet vardı. Olay günü, tarlaya balya sarmaya gidiyordum. Ben traktör ile giderken o karşıma çıktı. Elinde sopa vardı, bana sürekli küfür ediyordu. Elindeki sopayı aldım, birkaç kez bana vurmuştu. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Yaralandığını gördüm, 112 ve jandarmayı aradım.” dedi. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuk sanık Yusuf Pamukçu’yu müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi
Araç ilçesine bağlı Dereçatı köyünde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Yusuf Pamukçu ile Selahattin Pamukçu arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmış, tartışmada Yusuf Pamukçu, yanında bulunan tabancayla Selahattin Pamukçu’yu vurarak öldürmüştü.

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