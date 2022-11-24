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Arby’s çalışma saatleri: Arby’s saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

22.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arby’s, Amerika Birleşik Devleti’nin en büyük ikinci fast-food zinciri olma özelliğini taşır. 2010 senesinden itibaren TAB Gıda bünyesine girmiş ve ülkemizde hizmet vermeye başlamıştır. Kırmızı et ürünlerinden salatalara, tavuk ürünlerinden patates kızartmasına, hamburgerlerinden çeşitli rosto sandviçlerine kadar birçok farklı gıda ürününü müşterilerine sunar. Türkiye’de hem AVM içerisinde hem de AVM dışında birçok restorana sahiptir. Peki, Arby’s açılış ve kapanış saatleri nedir?

Arby’s çalışma saatleri: Arby’s saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Arby’s ülkemizde 70’den fazla restoranı ve binlerce çalışanı ile fast-food severlere hizmet veren bir hamburger zincir restoranıdır. Hizmet verdiği bölgeleri ve açık olan restoranların listesini kendi web sitesinden görebilmeniz mümkündür. Ayrıca kolay bir şekilde online yemek siparişi de verebilirsiniz. Türkiye genelinde Arby’s mesai saatleri çoğunlukla aynıdır. Arby’s kaça kadar açık, Arby's şubelerinin çalışma saatleri nedir?

Arby’s çalışma saatleri nedir?

Arby’s, her gün çok sayıda müşteriyi farklı lezzetlerle buluşturan bir fast food restoranıdır. Ülkemizde Arby’s çalışma saatleri hem Alışveriş Merkezleri içerisinde hem de Alışveriş Merkezleri dışında benzerdir. Arby's açılış ve kapanış saatleri ülke genelinde aynı olsa da bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Arby's mesai saatleri arasında müşterilerine gıda hizmetini kesintisiz bir şekilde sunar.

Arby’s saat kaçta açılıyor?

Arby's mesai saatleri ve müşterilerine hizmet vermeye başlama saati çoğu yerde aynıdır. Arby’s açılış saati 10.00’dır. Mesai saatleri ile ilgili net bilgi almak için Arby’s restoranının müşteri hizmetlerini de arayabilirsiniz. Arby’s restoranları haftanın her günü açıktır. Öğle arası yoktur. Öğle tatili saatlerinde de kesintisiz bir şekilde fast food servisine devam eder.

Arby’s saat kaçta kapanıyor?

Arby’s kapanış saati çoğunlukla 22.00’dır. Arby’s restoranlarından daha hızlı yemek siparişi verebilmeniz için mobil uygulaması mevcuttur. Bu uygulamayı resmî web sitesinden telefonlarınıza indirip kullanabilirsiniz. "Arby's kaça kadar açık?" sorusunun cevabı 22.00 olarak yanıtlanabilir.

Arby’s hafta sonu açık mı?

Arby’s restoranları hem hafta içi hem de hafta sonu kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eder. Arby’s cumartesi pazar çalışma saatleri aşağıdaki gibidir;

  • Cumartesi günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Ayrıca Arby’s restoranları aşağıdaki listede yer alan dinî bayramlar ve resmî tatil günlerinde de açıktır ve bu günlerde de Arby's mesai saatleri dâhilinde hizmet verir:

  • Yılbaşı (1 Ocak)
  • Ramazan Bayramı
  • Kurban Bayramı
  • 23 Nisan
  • 1 Mayıs
  • 19 Mayıs
  • 15 Temmuz
  • 30 Ağustos
  • 29 Ekim
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