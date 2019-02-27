Arcangel ve Estruna müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Flamenko şarkıcısı Arcangel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna, 2018 Latin Grammy ödüllü albümleri Al Este del Cante ile müzikseverlerle buluşacak.

Müziğin kültürleri birleştirme gücünün örneklerinden biri olarak gösterilen Arcangel ve Estruna, 25 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.

Konserde Galaxia Rosada, Dumbata, Baladilla De Los Tres Rios ve La Leyenda Del Tiempo'nun da arasında bulunduğu albümden eserler seslendirilecek.

Müzik kariyeri 10 yaşındayken katıldığı bir şarkı yarışmasıyla başlayan Arcangel, flamenko dansçıları Javier Baron ve Eva Yerbabuena, gitarist Vicente Amigo ve perküsyonist Manuel Soler'e, şarkı söyleyerek eşlik etmesiyle de tanınıyor.

Kendi adıyla çıkardığı ilk albümünü 2001'de yayınlayan Arcangel'in, "La Calle Perdia", "Ropavieja" ve "Quijote de los Suenos" albümleri bulunuyor.

Gerçek adı Francisco Jose Arcangel Ramos olan 1977 doğumlu sanatçı, yeni kuşağın lider flamenko şarkıcısı olarak kabul ediliyor.

Yeni Bulgar Üniversitesi'nin müzik bölümünde profesör olan Georgi Petkov da Bulgar Sesleri "Angelite" ve Yeni Bulgar Sesleri korolarının sanat direktörü ve şefi olarak biliniyor.

Hem ülkesinde hem de yurt dışında 600'ün üzerinde konser düzenleyen Petkov'un, 200'ün üzerinde bestesi bulunuyor.

