Arda Turan - Berkay duruşması başladı (1) 

\u00d6zden AT\u0130K\/\u0130STANBUL,(DHA) FUTBOLCU Arda Turan ile \u015eark\u0131c\u0131 Berkay \u015eahin aras\u0131nda ya\u015fanan kavgaya ili\u015fkin duru\u015fma ba\u015flad\u0131. \n\nAsliye Ceza Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen duru\u015fmaya Berkay kat\u0131ld\u0131. Arda Turan\u2019\u0131n avukat\u0131n\u0131n haz\u0131r bulundu\u011fu duru\u015fmada tan\u0131klar dinleniyor.\n\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNER'Selfie \u00e7ekmeden duramad\u0131m' D\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren tuhaf tuvalet aynalar\u0131\u0130hlas Medya Grubuna Alt\u0131n Bosphorus \u00d6d\u00fclleri\u2019nde 3 \u00f6d\u00fcl birdenAlia\u011fa\u2019da Ku\u015f Cenneti her mevsim rengarenk
Okuyucu Yorumları 0 yorum