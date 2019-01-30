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Ardahan buz kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:54 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 27, Ardahan’da 25, Erzurum ve Kars’ta 20, Erzincan’da 11, Tunceli’de 7 ve Iğdır’da 5 derece olarak ölçüldü.
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 29 derece olarak kaydedildiği Ardahan’ın Göle ilçesi oldu.
Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Göle’de soğuk havanın etkisiyle benzin istasyonlarında pompalar dondu.

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