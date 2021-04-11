Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri 2021! Ardahan, Iğdır, Yalova imsakiye 2021

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında İslam alemi oruç tutacak ve dinin gerekliliklerini yerine getirecek. 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı yaklaşırken Ardahan, Iğdır, Yalova illerinde yaşayanlar iftar ve imsak vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri...

ARDAHAN İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 03:55 05:26 12:15 15:56 18:53 20:18

14.04.2021 Çarşamba 03:53 05:25 12:15 15:57 18:54 20:20

15.04.2021 Perşembe 03:51 05:23 12:14 15:57 18:55 20:21

16.04.2021 Cuma 03:49 05:22 12:14 15:57 18:57 20:23

17.04.2021 Cumartesi 03:47 05:20 12:14 15:58 18:58 20:24

18.04.2021 Pazar 03:46 05:19 12:14 15:58 18:59 20:25

19.04.2021 Pazartesi 03:44 05:17 12:13 15:58 19:00 20:27

20.04.2021 Salı 03:42 05:16 12:13 15:59 19:01 20:28

21.04.2021 Çarşamba 03:40 05:14 12:13 15:59 19:02 20:30

22.04.2021 Perşembe 03:38 05:13 12:13 15:59 19:03 20:31

23.04.2021 Cuma 03:36 05:11 12:13 16:00 19:04 20:33

24.04.2021 Cumartesi 03:34 05:10 12:12 16:00 19:05 20:34

25.04.2021 Pazar 03:32 05:08 12:12 16:00 19:06 20:36

26.04.2021 Pazartesi 03:30 05:07 12:12 16:00 19:07 20:37

27.04.2021 Salı 03:28 05:06 12:12 16:01 19:08 20:39

28.04.2021 Çarşamba 03:27 05:04 12:12 16:01 19:09 20:40

29.04.2021 Perşembe 03:25 05:03 12:12 16:01 19:10 20:42

30.04.2021 Cuma 03:23 05:02 12:11 16:02 19:11 20:43

01.05.2021 Cumartesi 03:21 05:00 12:11 16:02 19:13 20:45

02.05.2021 Pazar 03:19 04:59 12:11 16:02 19:14 20:46

03.05.2021 Pazartesi 03:18 04:58 12:11 16:03 19:15 20:48

04.05.2021 Salı 03:16 04:56 12:11 16:03 19:16 20:49

05.05.2021 Çarşamba 03:14 04:55 12:11 16:03 19:17 20:51

06.05.2021 Perşembe 03:12 04:54 12:11 16:03 19:18 20:52

07.05.2021 Cuma 03:11 04:53 12:11 16:04 19:19 20:54

08.05.2021 Cumartesi 03:09 04:52 12:11 16:04 19:20 20:55