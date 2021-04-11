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  4. Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri 2021! Ardahan, Iğdır, Yalova imsakiye 2021

Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri 2021! Ardahan, Iğdır, Yalova imsakiye 2021

11.04.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri bu illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl 13 Nisan itibari ile mübarek Ramazan ayı başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından illerin 2021 yılı iftar ve imsak vakitleri paylaşıldı. İşte, Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri...

Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri 2021! Ardahan, Iğdır, Yalova imsakiye 2021

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında İslam alemi oruç tutacak ve dinin gerekliliklerini yerine getirecek. 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı yaklaşırken Ardahan, Iğdır, Yalova illerinde yaşayanlar iftar ve imsak vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ardahan, Iğdır, Yalova iftar ve imsak saatleri...

ARDAHAN İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 03:55 05:26 12:15 15:56 18:53 20:18
14.04.2021 Çarşamba 03:53 05:25 12:15 15:57 18:54 20:20
15.04.2021 Perşembe 03:51 05:23 12:14 15:57 18:55 20:21
16.04.2021 Cuma 03:49 05:22 12:14 15:57 18:57 20:23
17.04.2021 Cumartesi 03:47 05:20 12:14 15:58 18:58 20:24
18.04.2021 Pazar 03:46 05:19 12:14 15:58 18:59 20:25
19.04.2021 Pazartesi 03:44 05:17 12:13 15:58 19:00 20:27
20.04.2021 Salı 03:42 05:16 12:13 15:59 19:01 20:28
21.04.2021 Çarşamba 03:40 05:14 12:13 15:59 19:02 20:30
22.04.2021 Perşembe 03:38 05:13 12:13 15:59 19:03 20:31
23.04.2021 Cuma 03:36 05:11 12:13 16:00 19:04 20:33
24.04.2021 Cumartesi 03:34 05:10 12:12 16:00 19:05 20:34
25.04.2021 Pazar 03:32 05:08 12:12 16:00 19:06 20:36
26.04.2021 Pazartesi 03:30 05:07 12:12 16:00 19:07 20:37
27.04.2021 Salı 03:28 05:06 12:12 16:01 19:08 20:39
28.04.2021 Çarşamba 03:27 05:04 12:12 16:01 19:09 20:40
29.04.2021 Perşembe 03:25 05:03 12:12 16:01 19:10 20:42
30.04.2021 Cuma 03:23 05:02 12:11 16:02 19:11 20:43
01.05.2021 Cumartesi 03:21 05:00 12:11 16:02 19:13 20:45
02.05.2021 Pazar 03:19 04:59 12:11 16:02 19:14 20:46
03.05.2021 Pazartesi 03:18 04:58 12:11 16:03 19:15 20:48
04.05.2021 Salı 03:16 04:56 12:11 16:03 19:16 20:49
05.05.2021 Çarşamba 03:14 04:55 12:11 16:03 19:17 20:51
06.05.2021 Perşembe 03:12 04:54 12:11 16:03 19:18 20:52
07.05.2021 Cuma 03:11 04:53 12:11 16:04 19:19 20:54
08.05.2021 Cumartesi 03:09 04:52 12:11 16:04 19:20 20:55

IĞDIR İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 03:53 05:22 12:09 15:50 18:47 20:10
14.04.2021 Çarşamba 03:52 05:21 12:09 15:51 18:48 20:11
15.04.2021 Perşembe 03:50 05:19 12:09 15:51 18:49 20:12
16.04.2021 Cuma 03:48 05:18 12:09 15:51 18:50 20:14
17.04.2021 Cumartesi 03:46 05:16 12:08 15:51 18:51 20:15
18.04.2021 Pazar 03:44 05:15 12:08 15:52 18:52 20:16
19.04.2021 Pazartesi 03:42 05:13 12:08 15:52 18:53 20:18
20.04.2021 Salı 03:41 05:12 12:08 15:52 18:54 20:19
21.04.2021 Çarşamba 03:39 05:11 12:08 15:53 18:55 20:20
22.04.2021 Perşembe 03:37 05:09 12:07 15:53 18:56 20:22
23.04.2021 Cuma 03:35 05:08 12:07 15:53 18:57 20:23
24.04.2021 Cumartesi 03:33 05:06 12:07 15:53 18:58 20:24
25.04.2021 Pazar 03:32 05:05 12:07 15:54 18:59 20:26
26.04.2021 Pazartesi 03:30 05:04 12:07 15:54 19:00 20:27
27.04.2021 Salı 03:28 05:02 12:07 15:54 19:01 20:29
28.04.2021 Çarşamba 03:26 05:01 12:06 15:54 19:02 20:30
29.04.2021 Perşembe 03:24 05:00 12:06 15:55 19:03 20:31
30.04.2021 Cuma 03:23 04:58 12:06 15:55 19:04 20:33
01.05.2021 Cumartesi 03:21 04:57 12:06 15:55 19:05 20:34
02.05.2021 Pazar 03:19 04:56 12:06 15:55 19:06 20:36
03.05.2021 Pazartesi 03:18 04:55 12:06 15:56 19:07 20:37
04.05.2021 Salı 03:16 04:54 12:06 15:56 19:08 20:39
05.05.2021 Çarşamba 03:14 04:52 12:06 15:56 19:09 20:40
06.05.2021 Perşembe 03:13 04:51 12:05 15:56 19:10 20:41
07.05.2021 Cuma 03:11 04:50 12:05 15:57 19:11 20:43
08.05.2021 Cumartesi 03:09 04:49 12:05 15:57 19:12 20:44

YALOVA İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:50 06:21 13:09 16:50 19:47 21:11
14.04.2021 Çarşamba 04:48 06:19 13:08 16:50 19:48 21:12
15.04.2021 Perşembe 04:47 06:18 13:08 16:50 19:49 21:14
16.04.2021 Cuma 04:45 06:16 13:08 16:51 19:50 21:15
17.04.2021 Cumartesi 04:43 06:15 13:08 16:51 19:51 21:16
18.04.2021 Pazar 04:41 06:13 13:07 16:51 19:52 21:18
19.04.2021 Pazartesi 04:39 06:12 13:07 16:52 19:53 21:19
20.04.2021 Salı 04:37 06:10 13:07 16:52 19:54 21:21
21.04.2021 Çarşamba 04:35 06:09 13:07 16:52 19:55 21:22
22.04.2021 Perşembe 04:33 06:07 13:07 16:53 19:56 21:23
23.04.2021 Cuma 04:32 06:06 13:06 16:53 19:57 21:25
24.04.2021 Cumartesi 04:30 06:04 13:06 16:53 19:58 21:26
25.04.2021 Pazar 04:28 06:03 13:06 16:54 19:59 21:28
26.04.2021 Pazartesi 04:26 06:02 13:06 16:54 20:00 21:29
27.04.2021 Salı 04:24 06:00 13:06 16:54 20:01 21:31
28.04.2021 Çarşamba 04:22 05:59 13:06 16:54 20:02 21:32
29.04.2021 Perşembe 04:21 05:57 13:05 16:55 20:03 21:34
18 30.04.2021 Cuma 04:19 05:56 13:05 16:55 20:04 21:35
01.05.2021 Cumartesi 04:17 05:55 13:05 16:55 20:05 21:36
02.05.2021 Pazar 04:15 05:54 13:05 16:55 20:06 21:38
03.05.2021 Pazartesi 04:13 05:52 13:05 16:56 20:07 21:39
04.05.2021 Salı 04:12 05:51 13:05 16:56 20:08 21:41
05.05.2021 Çarşamba 04:10 05:50 13:05 16:56 20:09 21:42
06.05.2021 Perşembe 04:08 05:49 13:05 16:57 20:11 21:44
07.05.2021 Cuma 04:07 05:48 13:05 16:57 20:12 21:45
08.05.2021 Cumartesi 04:05 05:46 13:04 16:57 20:13 21:47

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