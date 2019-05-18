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Ardahan Valisi Masatlı, sınırın sıfır noktasındaki askerlerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:40 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Masatlı, sınırın sıfır noktasındaki askerlerle iftar yaptı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Gürcistan sınırındaki Aktaş Sınır Karakolu'nda Mehmetçik ile iftar yaptı.

Vali Masatlı, Çıldır ilçesindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından sınırın sıfır noktasında yer alan Aktaş Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Askerlerle sohbet eden Masatlı, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu söyledi.

Bu gururun herkese nasip olamayacağını dile getiren Masatlı, "Bugün ramazan ayımız buna vesile oldu. Sizinle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler burada vatanın sınır noktasında nöbettesiniz. Bu önemli görevin farkında olmanız bizi gururlandırıyor. Sizler ailenizin bize emanetisiniz. Dolayısıyla sizleri yetiştiren çok değerli anne ve babalarınıza selamlarımı söyleyin." ifadelerini kullandı.

Masatlı'ya ziyaretinde 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem eşlik etti.

Masatlı, iftarın ardından karakoldan ayrıldı.

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Aktaş Sınır Karakolu Ardahan Çıldır Sınır Karakolu Vali Mustafa Masatlı

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