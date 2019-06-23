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Ardahan'da kuvvetli sağanak ve dolu hasara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 19:54 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı köyünde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu sebebiyle bazı binaları su bastı, tarım arazileri hasar gördü

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yüzünden bazı evleri bu bastı, tarım arazileri zarar gördü.

İl genelinde bugün öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı.

Özellikle dolu yağışının etkili olduğu Göle ilçesi Kayaaltı köyünde, köy içinden geçen derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

Taşkın yüzünden 6 evin zarar gördüğü söz konusu köydeki tarım arazileri ve yollarda da hasar oluştu.

Vatandaş evlerin içine kadar giren dolu ve yağmur sularından dolayı temizlik çalışması yaparken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de köyde inceleme başlattı.

Kayaaltı Köyü Muhtarı Sinan Arslan, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "Görüldüğü gibi, yollarımız ve evlerimiz zarar gördü. Bazı evlerin içine kadar dolu yağdı. Arazilerimiz zarar gördü. Birçok vatandaşımız mağdur durumda." dedi.

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