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Ardahan'da sanatçı başkandan konserli kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, mazbatasını aldıktan sonra hemşehrilerine konser verdi.  DSP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılan oyların yüzde 50.96'sını alarak yeni belediye başkanı oldu.

Ardahan'da sanatçı başkandan konserli kutlama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, mazbatasını aldıktan sonra hemşehrilerine konser verdi.
DSP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılan oyların yüzde 50.96'sını alarak yeni belediye başkanı oldu. CHP, kentte 25 yıl aradan sonra ilk kez başkan çıkardı. Dün saat 17.00’de Ardahan Adliyesi'ne giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Barış Durgun’dan mazbatasının alan Faruk Demir, daha sonra belediye binasına geçerek devir teslim törenine katıldı. Teslim töreni ardından kutlamaların yapıldığı Milli Egemenlik Parkı'na geçen yeni başkan Faruk Demir, kendisini bekleyenlere seslendi. Demir , "Farklı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz. Baharınız hayırlı olsun. Elimden tutun Ardahan’ı yeni bir vizyonla, aşın, işin herkesin karnı tok, sırtı pek, kendi kaynaklarıyla yetinen bir Ardahan yapalım. Siz görevinizi yaptınız beni seçtiniz, şimdi görev sırası bende. Ben sıradan biri değilim, sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Bizim derdimiz koltuk, makam değil. Şimdi derdimiz Ardahan’ı bir makama çıkarmaktır" dedi.
Başkan Faruk Demir, konuşma sonrası hemşehrilerine mini bir konser verdi. Başkan Demir, konserinde toplanan kalabalığa, 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ve 'Ben Yoruldum Hayat' şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar tarafından coşkuyle izlenen Faruk Demir, daha sonra tören alanını dolduranlarla halay çekti.

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Ardahan'da sanatçı başkandan konserli kutlamaArdahan'da sanatçı başkandan konserli kutlamaArdahan'da sanatçı başkandan konserli kutlamaArdahan'da sanatçı başkandan konserli kutlama

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