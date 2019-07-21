Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde yaşayan Vahap Topak'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl önce yaptığı ağaç evi, yoğun ilgi görüyor.

İstanbul'da kendisine ait bir işletmesinde züccaciyelik yapan 60 yaşındaki Vahap Topak, çocukluğundan beri hayalini kurduğu evi, bahçesindeki ardıç ağacının gövdesinin etrafına yaptı.

Topak, bahçesindeki yaklaşık 60 yaşındaki ardıç ağacının gövdesini çevreleyecek şekilde, ahşaptan iki oda, banyo, tuvalet ve mutfağın yer aldığı 30 metrekarelik ev inşa etti.

Yerden 3 metre yüksekliğindeki evde yazları vakit geçiren Topak, bahçesinde ise sebze ve meyve yetiştiriyor.

- "Ağaç olmasa sıcaktan durulmaz"

Topak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra huzurlu vakit geçirmek için ağaç evini yaptığını söyledi.

Dik ve yamaç arazisine yaptığı evin güvenli olması için ardıç ağacının gövdesinden istifade ettiğini anlatan Topak, şöyle konuştu:

"Marangoz olduğum için her şeyini kendim yaptım. Gören hayret ediyor. Ağacın altında gölgelik yapmıştım. Daha sonra buranın üzerine ev yapayım da rahat edeyim diye düşündüm. Yazları kalmak için bu evi inşa ettim. Buranın hem estetik görüntüsü var hem de ağaç çatıyı gölgelediği için de serin oluyor. Çatıda yalıtım var ama ağacın gölgesi serinletiyor. Ağaç olmasa sıcaktan durulmaz. Özellikle yoldan geçenler çok ilgi gösteriyor. Durup fotoğraf çektiriyorlar. Çevrede 'ağaç ev' diye anılıyor. Evde 28 kişiyi misafir ettim."

Topak, evi uyguna fiyata mal ettiğini belirterek, "Odanın içinde ağaç gövdesini görenler halı rulosu zannediyor. Evin içine de estetik bir güzellik katıyor. Burada kaldığım zamanlarda doğa ile iç içe yaşıyorum, çok mutluyum." dedi.

