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Arefe günü hangi zikirler çekilir? Diyanet'e Ramazan Bayramı arife günü çekilecek zikir ve tesbihler!

20.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yılın ilk bayramı için geri sayım sürerken birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, arefe günü hangi zikirler çekilir? İşte, Diyanet tarafından yayımlanan bilgilere göre arife günü çekilecek zikir ve tesbihler...

Arefe günü hangi zikirler çekilir? Diyanet'e Ramazan Bayramı arife günü çekilecek zikir ve tesbihler!

Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler merak edildi. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu sene cuma gününe denk geliyor. 3 gün sürecek bayram tatili Pazar günü sona erecek. Arefe günü nedeniyle bugün kılınması gereken namazlar, okunması gereken dua, sure, zikir ve tesbihler internette araştırılıyor. İşte arefe günü tesbih ve zikirleri...

AREFE GÜNÜ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Arefe günü zikirleri:

İhlâs Suresi

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk'adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Arefe günü tebihleri:

1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi"

"Subhanallahi velhamdulillahi" ve "La ilahe illallahu vallahu ekber" demenin Hz. Muhammed tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

Öte yandan arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Ayrıca; tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen dualar arasında yer almaktadır

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Ramazan Bayramı arefe günü diyanet

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