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  4. AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü PTT kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü PTT kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

20.04.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü PTT kargolar açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu olurken birçok kişi çalışma saatlerine yönelik araştırma yapmaya başladı. İnternetten sipariş ettikleri ürünün kendilerine ulaşmasını bekleyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, arefe günü PTT kargolar açık mı, yarım gün mü? İşte Ramazan Bayramı arefe günü PTT çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü PTT kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Arefe günü PTT kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bayramlarda çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi Ramazan Bayramı öncesi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. PTT çalışma saatleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte arefe günü PTT kargolara ilişkin merak edilenler...

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA PTT KARGO TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyunca kapalı olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Ramazan Bayramı PTT Arife günü

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