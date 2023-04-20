AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü PTT kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Arefe günü PTT kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bayramlarda çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi Ramazan Bayramı öncesi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. PTT çalışma saatleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte arefe günü PTT kargolara ilişkin merak edilenler...
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.
PTT ve PTT Kargo bayram boyunca kapalı olacak.
23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar