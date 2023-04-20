AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞMA SAATLERİ: 20 Nisan 2023 arefe günü PTT kargolar açık mı, yarım gün mü? Ramazan Bayramı çalışma saatleri

Arefe günü PTT kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bayramlarda çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi Ramazan Bayramı öncesi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. PTT çalışma saatleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte arefe günü PTT kargolara ilişkin merak edilenler...

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA PTT KARGO TATİL Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyunca kapalı olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

