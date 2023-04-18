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Arefe günü ve bayramda sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı arefe günü sağlık ocakları çalışma saatleri

18.04.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü sağlık ocaklarının açık mı yoksa yarım gün mü hizmet verdiği Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arefe günü sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Aile hekimliği ve hastaneler ile ilgili sorgulamalarına hız verdi. Peki, arefe günü ve bayramda sağlık ocakları açık mı? İşte, arfee günü sağlık ocakları çalışma saatleri...

Arefe günü ve bayramda sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı arefe günü sağlık ocakları çalışma saatleri

Arefe günü sağlık ocakları ve aile hekimlerinin hizmet verip vermediği merak edildi. Birçok kişi internette "2023 Ramazan Bayramı arifesi sağlık ocakları yarım gün mü, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, Ramazan Bayramı resmi tatili bu yıl Cuma, cumartesi, pazar günlerine denk gelecek. İşte Arefe günü sağlık ocaklarında son durum...

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Arefe nedeniyle sağlık ocaklarının yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Arefe gününde birçok kurum öğleden sonra kapalı olacak. Sağlık ocakları, eczane, ve hastaneler in geçtiğimiz sene olduğu gibi Ramazan Bayramı arefesinde 12.30'a kadar açık olması bekleniyor. 12.30'dan sonra yalnız hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERECEK Mİ?

Sağlık ocakları Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geldi. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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