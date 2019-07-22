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Arı sokmalarına her evde bulunan bu malzemeler çözüm olacak!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Zaman zaman ölümcül olabilen arı sokmaları her evde bulunan basit malzemelerle tedavi edilebiliyor. Ancak, alerjik reaksiyon gösterenlerin tıbbi yardım alması şart.

Arı sokmalarına her evde bulunan bu malzemeler çözüm olacak!

Arı sokmalarından sonra yapılacak ilk iş iğneyi çıkartıp, enfeksiyonlara karşı yaranın temizliğini sağlamak. Yarayı su ve sabun kullanarak temizleyebileceğiniz gibi tentürdiyot ve pamuk gibi ilk yardım malzemeleriyle de temizleyebilirsiniz. Yarayı temizledikten sonra bu basit malzemelerle ağrıyı ve acıyı geçirmek çok kolay!

BUZ

Arının soktuğu bölgeye 20 dakika boyunca buzla baskı uygulayın. Buz, bölgeye giden kan akışını yavaşlattığı için daha az acı hissedilmesini sağlar ve sokma sonucu meydana gelen şişliği azaltır.

BAL

Balın arıdan geldiği düşünülünce bu yöntem ister istemez tebessüm etmemize sebep oluyor. Arının soktuğu bölgeye biraz bal sürüp yarayı gazlı bezle sarın. Yaklaşık 30 dakika veya 1 saat sonra bandajı çıkartabilirsiniz.

3

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı, arının zehrini kolayca bertaraf edebilir. Arının soktuğu bölgeye 1-2 damla lavanta yağı damlatın. Birkaç dakika sonra ağrı ve acı geçmeye başlayacak.

SARIMSAK

1-2 diş sarımsağı suyunu salana kadar ezip, yaranın üstüne bastırın. Daha sonra, nemli bir bez veya havluyla kapatıp 20-30 dakika bekleyin. Bandajı çıkardıktan sonra yarayı suyla durulayın.

KARBONAT VE SİRKE

Bir miktar karbonatı, sirke ve suyla macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Elde ettiğiniz macunu, sokulan bölgeye sürüp 30 dakika bekleyin. Karbonat ve sirke, arının iğnesinde bulunan asidi etkisiz hale getirecek ve acı hissini alacaktır.

DİŞ MACUNU

Diş macunu da karbonat gibi sokulan bölgedeki asidi etkisiz hale getirecek, yanma, ağrı ve şişme oluşumunu engelleyecektir. Diş macununu yaranın üstüne sürüp, temizlemeden önce 20-30 dakika bekletin.

2

SOĞAN

Soğan arı sokması dahil pek çok böcek ısırığına iyi gelir. Bir soğanı ortadan ikiye bölün ve sulu kısmını yaranın üstüne bastırın. Ağrının ve acının çok kısa bir süre sonra geçtiğini göreceksiniz.


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