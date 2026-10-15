Evinizi mis gibi kokutacak 3 malzeme! Kaynatmak yetiyor

Evde oluşan kötü kokuları gidermek için oda spreyleri yerine mutfaktaki malzemelerden yararlanabilirsiniz. Defne yaprağı, tarçın ve karanfil de evin güzel kokmasını sağlamak için kullanılabiliyor.

Georgia Üniversitesinin yayımladığı temizlik rehberlerinde, tarçın ve karanfil gibi baharatların kısık ateşte kaynatılarak evin kokulandırılabileceği belirtiliyor.

DEFNE YAPRAĞI, TARÇIN VE KARANFİL NEDEN KAYNATILIYOR?

Defne yaprağı, tarçın ve karanfilin suda kaynatılmasıyla baharatların kokusu ortama yayılıyor. Bu yöntem, evinde hoş bir koku oluşturmak isteyenler için basit bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Karışıma portakal veya limon dilimleri de eklenebiliyor. Böylece farklı malzemelerin kokusu bir araya geliyor.

ODA KOKULARI YERİNE NE KULLANILABİLİR?

Georgia Üniversitesinin temizlik önerilerinde, bazı temizlik ürünlerinin uçucu organik bileşikler içerebildiğine dikkat çekiliyor. Rehberde, ev içindeki bazı kirleticilerin seviyelerinin dış ortama göre 2 ila 5 kat daha yüksek olabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle evde kullanılan ürünleri azaltmak ve odaları düzenli olarak havalandırmak öneriliyor. Defne yaprağı, tarçın ve karanfil gibi malzemeler de evin kokusunu değiştirmek için kullanılabilecek seçenekler arasında yer alıyor.

EVDE DOĞAL ODA KOKUSU NASIL HAZIRLANIR?

Bu yöntemi denemek için bir tencereye su koyun. İçine birkaç defne yaprağı, bir çubuk tarçın ve birkaç tane karanfil ekleyin. Karışımı kısık ateşte bir süre ısıtın. Baharatların kokusu yayıldıkça su seviyesini kontrol edin.

İşiniz bittiğinde ocağı kapatın ve evi havalandırın. Tencereyi ocakta gözetimsiz bırakmayın ve çocuklarla evcil hayvanları sıcak kaptan uzak tutun.