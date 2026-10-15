KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evinizi mis gibi kokutacak 3 malzeme! Kaynatmak yetiyor

Evdeki havayı değiştirmek için mutfaktaki birkaç malzemeden yararlanmanız yeterli. Parfüm veya kimyasala ihtiyaç duymadan basitçe hazırlayabileceğiniz bu karışım evin tüm havasını değiştiriyor!

Evinizi mis gibi kokutacak 3 malzeme! Kaynatmak yetiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Evde oluşan kötü kokuları gidermek için oda spreyleri yerine mutfaktaki malzemelerden yararlanabilirsiniz. Defne yaprağı, tarçın ve karanfil de evin güzel kokmasını sağlamak için kullanılabiliyor.

Georgia Üniversitesinin yayımladığı temizlik rehberlerinde, tarçın ve karanfil gibi baharatların kısık ateşte kaynatılarak evin kokulandırılabileceği belirtiliyor.

Evinizi mis gibi kokutacak 3 malzeme! Kaynatmak yetiyor 1

DEFNE YAPRAĞI, TARÇIN VE KARANFİL NEDEN KAYNATILIYOR?

Defne yaprağı, tarçın ve karanfilin suda kaynatılmasıyla baharatların kokusu ortama yayılıyor. Bu yöntem, evinde hoş bir koku oluşturmak isteyenler için basit bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Karışıma portakal veya limon dilimleri de eklenebiliyor. Böylece farklı malzemelerin kokusu bir araya geliyor.

ODA KOKULARI YERİNE NE KULLANILABİLİR?

Georgia Üniversitesinin temizlik önerilerinde, bazı temizlik ürünlerinin uçucu organik bileşikler içerebildiğine dikkat çekiliyor. Rehberde, ev içindeki bazı kirleticilerin seviyelerinin dış ortama göre 2 ila 5 kat daha yüksek olabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle evde kullanılan ürünleri azaltmak ve odaları düzenli olarak havalandırmak öneriliyor. Defne yaprağı, tarçın ve karanfil gibi malzemeler de evin kokusunu değiştirmek için kullanılabilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Evinizi mis gibi kokutacak 3 malzeme! Kaynatmak yetiyor 2

EVDE DOĞAL ODA KOKUSU NASIL HAZIRLANIR?

Bu yöntemi denemek için bir tencereye su koyun. İçine birkaç defne yaprağı, bir çubuk tarçın ve birkaç tane karanfil ekleyin. Karışımı kısık ateşte bir süre ısıtın. Baharatların kokusu yayıldıkça su seviyesini kontrol edin.

İşiniz bittiğinde ocağı kapatın ve evi havalandırın. Tencereyi ocakta gözetimsiz bırakmayın ve çocuklarla evcil hayvanları sıcak kaptan uzak tutun.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şey bebeğinin bir saç teliyle başladı! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorHer şey bebeğinin bir saç teliyle başladı! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
İyi niyeti suistimal edilen 4 burç! Artık hayatları değişiyorİyi niyeti suistimal edilen 4 burç! Artık hayatları değişiyor

Anahtar Kelimeler:
tarçın Defne yaprağı tencere koku ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.