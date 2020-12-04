Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır?

Eğer açık havada ya da herhangi bir yerde arı sokması ile karşı karşıya kaldıysanız bu durumunda ne yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmanız büyük avantaj sağlayacaktır. Biz de sizler için arı sokması ile karşılaştığınızda nelerin iyi geleceği ve nasıl bir tedavi yöntemi izleyebileceğiniz hakkında detaylı bir yazı hazırladık. Arı Sokması Nedir? Bazı arılarda zehir kesesi bulunmaktadır ve bu arılar genellikle de dişi ve işçi arılardır. Arılar genel olarak insanlarla karşılaştıklarında savunma mekanizması geliştirip bu mekanizmalarını devreye sokarlar. Bu sebeple de zehir keselerinde bulunan zehri iğneleri ile insan vücuduna akıtırlar. İşte bu durumda en sık merak edilen konulardan biri “Arı sokmasına ne yapılır?” sorusudur. Arı sokması vücutta şişkinlik ve ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir. Bazı durumlarda basit reaksiyonların önüne geçilmesi çok kolay olabilse de kimi durumlarda ise bir arı sokması basit bir anlam ifade etmekten ziyade oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Çünkü kimileri için bu durum hayati tehlike yaratabilmektedir. Bu sebeple de dikkatli olunması ve ciddiye alınması gereken bir durumdur.

Arı Sokmasında Ne Yapılmalıdır? Bu konuda bilinmesi gereken ilk şey bal arılarının zehirlerinin eşek arılarının zehirlerinden daha az etkili olduğudur. Arının türüne göre de tedavi şekli değişkenlik gösterecektir. Örneğin eşek arısı söz konusu olduğunda daha etkili bir yöntem olarak en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi tavsiye edilir. Bunun haricindeki normal arı sokmalarında ise evdeki yöntemler ile de şişkinlik ve kızarıklığın önüne geçmek mümkündür. Aynı zamanda arının soktuğu bölgeye göre de farklı etkilere maruz kalmak söz konusu olabilir. Buna göre; Arı eğer gözünüzü sokmuş ise bu durumda en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Sağlık kuruluşunda uygulanan arı sokması tedavisi sonucunda yine de bir haftadan fazla bir süre boyunca şişkinlik ile karşı karşıya kalmak olasıdır.

Dil ve dudak gibi bölgelerde ise oluşan ödem daha fazla olacağı için de derhal ödemin önlenmesi gereklidir. Bu durumda buz emerek oluşan ödem indirilebilir.

Arı kol ve bacak gibi bir bölgeyi sokmuş ise bu durumda sorunlu bölgeye turnike yapılması gerekmektedir. Arı Sokmasına Ne İyi Gelebilir? Arı sokması meydana geldikten sonra muhakkak ki bazı reaksiyonlar görülecektir. Bu durumun sonucunda da önlem alınması gerekli olabilir. Öncelikle böyle bir durumda reaksiyonların tüm vücudunuzda mı yoksa belirli bir bölgede mi olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Kızarıklık, şişkinlik eğer tüm vücudunuzda ise özellikle de solunum zorluğu çekiyorsanız acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Arı sokmasına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız aşağıda sizler için listeledik: