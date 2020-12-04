Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır?

Eğer açık havada ya da herhangi bir yerde arı sokması ile karşı karşıya kaldıysanız bu durumunda ne yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmanız büyük avantaj sağlayacaktır. Biz de sizler için arı sokması ile karşılaştığınızda nelerin iyi geleceği ve nasıl bir tedavi yöntemi izleyebileceğiniz hakkında detaylı bir yazı hazırladık.
Bazı arılarda zehir kesesi bulunmaktadır ve bu arılar genellikle de dişi ve işçi arılardır. Arılar genel olarak insanlarla karşılaştıklarında savunma mekanizması geliştirip bu mekanizmalarını devreye sokarlar. Bu sebeple de zehir keselerinde bulunan zehri iğneleri ile insan vücuduna akıtırlar. İşte bu durumda en sık merak edilen konulardan biri “Arı sokmasına ne yapılır?” sorusudur. Arı sokması vücutta şişkinlik ve ciddi anlamda alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir. Bazı durumlarda basit reaksiyonların önüne geçilmesi çok kolay olabilse de kimi durumlarda ise bir arı sokması basit bir anlam ifade etmekten ziyade oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Çünkü kimileri için bu durum hayati tehlike yaratabilmektedir. Bu sebeple de dikkatli olunması ve ciddiye alınması gereken bir durumdur.
Bu konuda bilinmesi gereken ilk şey bal arılarının zehirlerinin eşek arılarının zehirlerinden daha az etkili olduğudur. Arının türüne göre de tedavi şekli değişkenlik gösterecektir. Örneğin eşek arısı söz konusu olduğunda daha etkili bir yöntem olarak en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi tavsiye edilir. Bunun haricindeki normal arı sokmalarında ise evdeki yöntemler ile de şişkinlik ve kızarıklığın önüne geçmek mümkündür. Aynı zamanda arının soktuğu bölgeye göre de farklı etkilere maruz kalmak söz konusu olabilir. Buna göre;
Arı sokması meydana geldikten sonra muhakkak ki bazı reaksiyonlar görülecektir. Bu durumun sonucunda da önlem alınması gerekli olabilir. Öncelikle böyle bir durumda reaksiyonların tüm vücudunuzda mı yoksa belirli bir bölgede mi olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Kızarıklık, şişkinlik eğer tüm vücudunuzda ise özellikle de solunum zorluğu çekiyorsanız acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Arı sokmasına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız aşağıda sizler için listeledik:
Çoğunlukla bir arı sokması bölgesel rahatsızlıklara sebebiyet verir. Özellikle zehirli arı sokmalarında ekstra dikkatli olunması gerekmektedir. Dolayısıyla bu durumda ortaya çıkabilecek zararlı etkilerin devam etmemesi için müdahale edilmesi şarttır. Eğer arı iğnesi hala vücudunuzda ise bölgeden bu iğne 30 saniye içerisinde çıkartılmalıdır. Arı sokmasına bağlı olarak 30 dakika içerisinde reaksiyonlar kendini belli eder ve eğer müdahale gecikirse bu belirtiler şiddetlenerek artış gösterebilir.
Arı sokması sanılanın aksine kimi durumlarda faydalı olabilmektedir. Uzmanlar tarafından bulunan verilere göre arı sokmasının birçok anlamda vücuttaki düzen ile yakından ilgili olan hormonlara iyi geldiği bilgisi yer almaktadır. İşte sanılanın aksine bazı durumlarda olumlu sonuçlar verebilen arı sokmasının faydaları:
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