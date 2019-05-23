Arı ve kene sokması kırmızı et alerjisine yol açabilir

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde arı ve kene sokmasının yetişkinlerde kırmızı ete karşı gıda alerjisine sebep olduğunu söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, dünyanın birçok bölgesinde kırmızı et alerjisindeki artıştan kenelerin sorumlu olabileceğini belirtti. Kenelerin mide içeriğinde bulunan bir alerjinin kırmızı ete karşı duyarlılık oluşturduğuna dikkat çeken Kutlu, anafilasksi denilen şiddetli alerjik reaksiyonların görülme sıklığında ve şiddetinde 15 yılda 7 kat artış olduğunu söyledi.

“Kırmızı et alerjisi, son 12 yıldır dünyada keneler ile ilişkilendiriliyor”

“Alerjik hastalıkların sıklığında ve şiddetinde zaman içerisinde birçok değişikliklerin yaşandığını biliyoruz" diyen Prof. Dr. Kutlu, “Son 10 yıl içerisinde gıda alerjilerinde bir, iki kat artış olduğu söyleniyor. Anafilasksi dediğimiz şiddetli reaksiyonlarda 7 kata kadar artış var. Karadeniz Bölgesi’nde bizim şahit olduğumuz bir durum daha var. Özellikle kırmızı et alerjisi son 12 yıldır dünyada keneler ile ilişkilendiriliyor. Kene sokması sonrası kenelerin midelerindeki bir antijen kırmızı et ile çapraz reaksiyon yaptığı için kene alerjisi gelişen insanlarda kırmızı et alerjisi geliştiğini de biliyoruz. O kadar belirgin bir artış var ki, Amerika’da ve bazı bölgelerde kırmızı et alerjisi keneler ile ilişkilendirildikten sonra sebebi bilinmeyen anafilaksilerin üçte birinin kırmızı ete bağlı olduğu görülüyor” şeklinde konuştu.