ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ: Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte okunacak dua, çekilecek zikir ve tesbihler

Arife günü yapılacak ibadetler arama motorlarında sorgulanıyor. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan arife gününün İslam dini açısından önemli bir yeri vardır. Arife günü ibadetleri merak konusu oldu. Birçok kişi Diyanet tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. İşte arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dua, çekilecek zikir ve tesbihler...
Arife günü duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.
Arife günüövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. İslam peygamberi Hz. Muhammed, bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.
Öte yandan arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
İşte teşrik tekbiri:
"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
Hz. Muhammed arife günü şu duayı okurdu:
"Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî"
Türkçe anlamı:
"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır."
Bismillahir Rahmanir Rahim
Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.
La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.
İşte arife günü zikirleri:
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
İhlâs Suresi
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk'adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."