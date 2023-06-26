ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ: Arife günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte okunacak dua, çekilecek zikir ve tesbihler

Arife günü yapılacak ibadetler arama motorlarında sorgulanıyor. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan arife gününün İslam dini açısından önemli bir yeri vardır. Arife günü ibadetleri merak konusu oldu. Birçok kişi Diyanet tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. İşte arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dua, çekilecek zikir ve tesbihler...

ARİFE GÜNÜ HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

Arife günü duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arife günüövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. İslam peygamberi Hz. Muhammed, bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.

Öte yandan arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

İşte teşrik tekbiri:

"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

HZ. MUHAMMED'İN ARİFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA

Hz. Muhammed arife günü şu duayı okurdu:

"Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî"

Türkçe anlamı:

"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır."

ARİFE GÜNÜ 100'ER DEFA OKUNMASI ÖNERİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

ARİFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

İşte arife günü zikirleri:

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

İhlâs Suresi La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk'adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

