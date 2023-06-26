ARİFE günü noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterler çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi noterlerde son durum

Arife günü noterlerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. O gün;Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, zilyetlik devir, taahhütname, kefaletname vasiyetname gibi işlemler yapmak isteyenler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, arife günü noterler açık mı, kapalı mı? İşte, 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi noterlerde son durum...
Arife günü 27 Haziran tarihlerine denk geliyor. Arife gününde noterler açık olmayacak.
Kurban Bayramı arifesinde noterler hizmet vermeyecek. Ama bayram tatili boyunca nöbetçi noterlerin açık olacağını belirtmekte fayda var.
Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.
2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.