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ARİFE günü noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterler çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi noterlerde son durum

26.06.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arife günü noterler çalışıyor mu? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kurban Bayramı arifesi yarın. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 9 günlük tatil devlet kurumlarında çalışan vatandaşları kapsıyor, özel sektör için resmi bayram tatili ise 4.5 gün. Peki, arife günü noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterler çalışıyor mu? İşte, 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi noterlerde son durum...

ARİFE günü noterler açık mı, kapalı mı? Yarın noterler çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi noterlerde son durum

Arife günü noterlerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. O gün;Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, zilyetlik devir, taahhütname, kefaletname vasiyetname gibi işlemler yapmak isteyenler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, arife günü noterler açık mı, kapalı mı? İşte, 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi noterlerde son durum...

ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arife günü 27 Haziran tarihlerine denk geliyor. Arife gününde noterler açık olmayacak.

AREFE GÜNÜ NOTERLER YARIM GÜN MÜ, İDARİ İZİN Mİ?

Kurban Bayramı arifesinde noterler hizmet vermeyecek. Ama bayram tatili boyunca nöbetçi noterlerin açık olacağını belirtmekte fayda var.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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