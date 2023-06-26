ARİFE GÜNÜ ORUCU 2023: Arife günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir, sevabı nedir? Diyanet açıkladı

Arife günü oruç tutma ile ilgili detaylar, yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar merak konusu oldu. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan arife gününün İslam dini açısından önemli bir yeri vardır. Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın hükmü, fazileti ve sevabı internette araştırılıyor. İşte Arife günü orucu ile ilgili detaylar...

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arife günü bayramdan önceki gündür. Başka bir deyişle hicrî takvimde Zilhicce ayının 9. günü olarak geçmektedir.

Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasındadır.

Türkiye'de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe arife denir. Fakat Hz. Muhammed konuya ilişkin şöyle buyurmuştur:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Hz. Muhammed'in "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." dediği aktarılır.

Arife gününü günahlara girmeden oruçla ve duayla geçirmek önemlidir.

ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ

Arife günü sabah namazının farzının ardından teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalı, oruç tutulmalı, günah sayılacak davranışlardan kaçınılmalı, çok dua ve istiğfar edilmelidir. Arife günü bin kez İhlas-ı şerif de okunabilir.

ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ

Arife günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arife gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arife gününde oruç tutmak gereklilikler arasında bulunmaktadır.

Arife günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arife günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair hadis de vardır.

