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  4. ARİFE günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın ve Kurban Bayramı'nda otobüs, Marmaray, metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? İşte son durum...

ARİFE günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın ve Kurban Bayramı'nda otobüs, Marmaray, metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? İşte son durum...

26.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arife günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatili devlet kurumlarında çalışan memurlar için 9 güne çıkartıldı. Toplu taşıma araçlarına ilişkin karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın ve Kurban Bayramı'nda otobüs, Marmaray, metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? İşte son durum...

ARİFE günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın ve Kurban Bayramı'nda otobüs, Marmaray, metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? İşte son durum...

Arife günü ve Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkalrı sorgulamalara hız verdi. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek. Birçok kişi "Kurban Bayramı ve arife günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı ve arefe günü toplu taşıma araçlarında son durum...

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi

ARİFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Arife günü toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar merak edildi. Toplu taşıma araçları 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi günü saat 00:00'a kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEAVA MI?

Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray, ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara bedava olacak.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı nedeniyle 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla seferler ücretsiz yapılabilecek.

1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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