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110 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Arjantin'de en az 110 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yeni bir dinozor fosili bulundu

110 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, İspanya ve Arjantinli bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırmada, Patagonya bölgesinde en az 110 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dinozor türüne ait fosiller bulundu.

AA'nın haberine göre, Otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosillerin 10-12 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Bulunan fosillerin ait olduğu dinozor türünün Rebbachisauridae familyasından olduğu bildirildi.

Bölgenin daha önce çöl olduğu iddiası nedeniyle daha önce keşif yapılmadığı ancak bu fosillerin yeni bir araştırma için güzel bir buluş olduğu kaydedildi.

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Arjantin dinozor fosil Independent Rebbachisauridae 110 milyon yıl

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