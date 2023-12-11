HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını açıklamıştı! Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı

Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını açıklamıştı! Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı

11.12.2023 00:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de başkanlık seçimini ikinci turda kazanan ülkenin yeni Devlet Başkanı Javier Milei, yemin ederek göreve başladı. Kongre bahçesinde halka seslenen Milei, enflasyonun kontrol altına alınmaması durumunda yılda yüzde 15 bine ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "Giden hükümet bizi hiperenflasyona doğru yolda bıraktı" dedi. Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu olan 53 yaşındaki Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini açıklamıştı.

Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını açıklamıştı! Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı

Arjantin’de 19 Kasım’da düzenlenen başkanlık seçimini ikinci turda kazanan ülkenin yeni Devlet Başkanı Javier Milei, yemin ederek göreve başladı. Yemin töreni, Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre'de düzenlenirken, Milei başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in elinden aldı. Görevi devralan Milei, Kongre bahçesinde halka seslendi.

HALKA SESLENDİ

Milei, "Bugün, Arjantin için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bugün uzun, üzücü bir çöküş ve gerileme dönemini kapatıyoruz. Ülkemizin yeniden inşası yoluna giriyoruz. Arjantinliler ezici bir çoğunlukla geri dönüşü olmayan değişim arzularını dile getirmişlerdi" dedi.

AW095639_08

"Giden hükümet bizi hiperenflasyona doğru yolda bıraktı. Böyle bir felaketin yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanan Milei, enflasyonun kontrol altına alınmaması durumunda yılda yüzde 15 bine ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunarak, bunu ortadan kaldırmak için "dişiyle tırnağıyla mücadele etme" sözü verdi.

AW095639_09

Yemin törenine, İspanya Kralı VI. Felipe, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi önemli isimler katıldı.

AW095639_10
Köpek sevgisiyle bilinen Milei, yemin töreninin ardından kongreden başkanlık sarayı Casa Rosada’ya geçtiği sırada konvoyunu durdurarak, bulunduğu araçtan indi ve sahipsiz bir köpeği sevdi.
AW095639_13

MERKEZ BANKASINI KAPATACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu olan 53 yaşındaki Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti.

AW095639_11
Milei'nin ABD dolarını ülkenin resmi para birimi yapma vaadi halktan büyük destek toplamış, ancak birçok ekonomi uzmanı bunun ekonomik bir felakete yol açacağını ifade etmişti. Yıllık enflasyon oranının yüzde 200’e yaklaştığı Arjantin'de 5 kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan ülkesine veto tepkisi!ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan ülkesine veto tepkisi!
Akran zorbalığı kanlı bitti! 16 yaşındaki genç kızı göğsünden bıçakladılarAkran zorbalığı kanlı bitti! 16 yaşındaki genç kızı göğsünden bıçakladılar
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi!Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için o rakamları tek tek açıkladı: Dolar bazında rekor kırılmasını bekliyorum

Asgari ücret için o rakamları tek tek açıkladı: Dolar bazında rekor kırılmasını bekliyorum

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiradeni öldürüp, intihar etti

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiradeni öldürüp, intihar etti

Site mağdurları eylem yaptı: 14 senedir evlerimizi teslim alamadık

Site mağdurları eylem yaptı: 14 senedir evlerimizi teslim alamadık

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu! Bir ilk yaşandı

2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu! Bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.