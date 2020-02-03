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Arjantin'de 6 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:41 | Son Güncelleme

Arjantin'de 6 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi

Arjantin'in kuzeybatısında en az 6 çocuğun yetersiz beslenme ve kirli su tüketimine bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, yetkililer, Salta eyaletinin Tartagal kentinde en az 26 kişinin yetersiz beslenme ve temiz suya erişimle ilgili sorunlar nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Yetkililer, yaşamını yitiren 6 çocuk arasında 18 aylık bir bebeğin de bulunduğunu ifade etti.

Sularda tarım ilacı pestisit bulunduğu ve bölge halkının temiz suya erişiminin olmadığı vurgulandı.

Salta hükümetinin çocuk ölümleri nedeniyle eyalette acil durum ilan ettiği kaydedildi.

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