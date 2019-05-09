Arjantin'de milletvekilinin silahlı saldırıya uğraması

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, milletvekilinin saldırıya uğramasına ilişkin, "Güvenlik güçleri şu anda çalışmalarına devam ediyor. Ne olduğunu anlamak ve suçlularını bulmak için sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Macri, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, sabah saatlerinde milletvekili Hector Olivares ve Federal Elektrik Taşımacılığı Güven Fonu Koordinatörü ve aynı zamanda Olivares'in danışmanı olan Miguel Yadon'a yapılan saldırı nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirtti.

Durumu kritik olan milletvekili Olivares'in iyileşmesini dileyen Macri, "Hector'un eşi ve oğluyla konuştum, nasıl olduklarını tahmin edebilirsiniz. Hector büyük bir adam, çalışkan ve ülkemiz için endişe duyan birisi. Güvenlik güçleri şu anda çalışmalarına devam ediyor. Ne olduğunu anlamak ve suçluları bulmak için sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Soruşturmada önemli gelişmeler kaydettik"

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de düzenlediği basın toplantısında, saldırının önceden planlandığını ve Olivares'in danışmanı Yadon'un saldırının asıl hedefi olabileceğini vurguladı.