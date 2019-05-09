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Arjantin'de milletvekilinin silahlı saldırıya uğraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:42 | Son Güncelleme

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri: - "Güvenlik güçleri şu anda çalışmalarına devam ediyor. Ne olduğunu anlamak ve suçluları bulmak için sonuna kadar gideceğiz" - Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich: - "Soruşturmada önemli gelişmeler kaydettik. Sanıyorum saldırganları belirledik ancak henüz yakalayamadık"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, milletvekilinin saldırıya uğramasına ilişkin, "Güvenlik güçleri şu anda çalışmalarına devam ediyor. Ne olduğunu anlamak ve suçlularını bulmak için sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Macri, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, sabah saatlerinde milletvekili Hector Olivares ve Federal Elektrik Taşımacılığı Güven Fonu Koordinatörü ve aynı zamanda Olivares'in danışmanı olan Miguel Yadon'a yapılan saldırı nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirtti.

Durumu kritik olan milletvekili Olivares'in iyileşmesini dileyen Macri, "Hector'un eşi ve oğluyla konuştum, nasıl olduklarını tahmin edebilirsiniz. Hector büyük bir adam, çalışkan ve ülkemiz için endişe duyan birisi. Güvenlik güçleri şu anda çalışmalarına devam ediyor. Ne olduğunu anlamak ve suçluları bulmak için sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Soruşturmada önemli gelişmeler kaydettik"

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de düzenlediği basın toplantısında, saldırının önceden planlandığını ve Olivares'in danışmanı Yadon'un saldırının asıl hedefi olabileceğini vurguladı.

Bullrich, saldırının görüntülerini göstererek, saldırganların yaralanan ve yardım isteyen Olivares'i öldürebileceklerini ancak bunun yerine araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Bullrich, "Soruşturmada önemli gelişmeler kaydettik. Sanıyorum saldırganları belirledik ancak henüz yakalayamadık. Bu yüzden bu konu hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğim. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Mafyalara, halka saldıran bütün gruplara karşı kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu tür saldırılar kesinlikle cezasız kalmayacak." dedi.

Bu arada, Olivares'in kaldığı Ramos Mejia hastanesinden yapılan açıklamada, milletvekilinin hayati riskinin devam ettiği kaydedildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sabah saatlerinde Ulusal Kongre Binası'nın karşısındaki parkta yürüyüşe çıkan La Rioja eyaletinden Radikal Sivil Birlik partisi milletvekili Hector Olivares ile aynı eyaletin Federal Elektrik Taşımacılığı Güven Fonu Koordinatörü ve Olivares'in danışmanı Miguel Yadon silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Olivares ağır yaralanırken, Yadon ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri

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