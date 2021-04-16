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Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?

16.04.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar 15 sezondur izleyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin 586. bölümünün fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? İşte, ayrıntılar...

Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Hüsnü'nün kızı Zeliş'in başına gelenler izleyenleri adeta ekranlara kilitlemişti. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken Arka Sokaklar 586. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hüsnü Komiser, kızı Zeliş'in başına gelenlerden dolayı tek başına hareket ederek Halis'in peşine düşüyor. Herkes onu Almanya'ya Metin'in yanına gittiğini düşünürken, o bulduğu izleri takip ederek Halis'e adım adım yaklaşıyor. Rıza Baba'nın ekibi, kameralardan Hüsnü'nün görüntülerine ulaşır. Telefonunu takip ederek, ne yaptığını anlamaya çalışırlar. Hüsnü ise, Halis'in saklandığı yeri bulur ve ekibe haber vermeden tek başına operasyona kalkar. Bu durum ona pahalıya patlıyor. Halis, eski polis olduğu için temkinli davranıyor ve Hüsnü'yü yakalamayı başarıyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Arka Sokaklar dizisi 2020 oyuncu kadrosu şöyle:

Zafer Ergin - Rıza Soylu
Şevket Çoruh - Mesut Güneri
Özgür Ozan - Hüsnü Çoban
Alp Korkmaz - Ali Akdoğan
Ozan Çobanoğlu - Hakan Çınar
Oya Okar - Selin Demirci
Merve Oflaz - Bahar Ayan
Yiğitcan Ergin - Cemal Şahin


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Kanal D Arka Sokaklar dizisi

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