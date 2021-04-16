Arka Sokaklar 586. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor?

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Hüsnü'nün kızı Zeliş'in başına gelenler izleyenleri adeta ekranlara kilitlemişti. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken Arka Sokaklar 586. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hüsnü Komiser, kızı Zeliş'in başına gelenlerden dolayı tek başına hareket ederek Halis'in peşine düşüyor. Herkes onu Almanya'ya Metin'in yanına gittiğini düşünürken, o bulduğu izleri takip ederek Halis'e adım adım yaklaşıyor. Rıza Baba'nın ekibi, kameralardan Hüsnü'nün görüntülerine ulaşır. Telefonunu takip ederek, ne yaptığını anlamaya çalışırlar. Hüsnü ise, Halis'in saklandığı yeri bulur ve ekibe haber vermeden tek başına operasyona kalkar. Bu durum ona pahalıya patlıyor. Halis, eski polis olduğu için temkinli davranıyor ve Hüsnü'yü yakalamayı başarıyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Arka Sokaklar dizisi 2020 oyuncu kadrosu şöyle:

Zafer Ergin - Rıza Soylu

Şevket Çoruh - Mesut Güneri

Özgür Ozan - Hüsnü Çoban

Alp Korkmaz - Ali Akdoğan

Ozan Çobanoğlu - Hakan Çınar

Oya Okar - Selin Demirci

Merve Oflaz - Bahar Ayan

Yiğitcan Ergin - Cemal Şahin



