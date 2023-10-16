Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenler 'Aynı annesi' diyor

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh kendine has tavırları ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü ismin özel hayatı da merak ediliyor. Şevket Çoruh'un ilk evliliğinden olan kızı Gülenay'ı görenler çok şaşırıyor.

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

Zaman zaman kızı ile paylaşımlar yapan Şevket Çoruh'un kızını görenler aynı şeyi söylüyor. Gülenay Çoruh annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Şevket Çoruh'un kızına sosyal medyada; 'Aynı annesi', 'Annesine çok benziyor', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapılıyor.

Günay Karacaoğlu ve Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh, babası ve annesi gibi oyuncu olmayı tercih etmedi ve kamera arkasına geçip yönetmenlik yapmaya başladı.

Şimdilerde Özge Turna ile evli olan Şevket Çoruh ise, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.





